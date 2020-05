Soledad Colombo: fundadora de C+ consultores

¿Cómo decidió ejercer su profesión de manera independiente?

Después de un largo recorrido a nivel corporativo, decidí proyectar un camino hacia la independencia poniendo plazos concretos hacia la meta. Si bien disfrutaba mucho de mi rutina laboral, descubrí que no me llenaba por completo. Correrse del confort requiere mucho esfuerzo, trabajo físico y mental, pero estaba convencida de que podía lograrlo. Creo que nada se construye de un día para otro, sino de a pequeños y firmes pasos: “un día a la vez”. Hoy soy feliz de haber creado mi consultora de RRHH, y estoy agradecida de que los clientes depositen su confianza en ella.

En su profesión, ¿qué diferencial aporta una mujer a la hora de liderar?

Creo que es necesario asumir una postura integradora. Más que diferenciar entre liderazgo femenino y masculino, sería importante destacar que el liderazgo se construye a partir de la personalidad de cada individuo. En una organización, los colaboradores valoran que un líder esté preparado, les brinde la posibilidad de aprender y los inspire a ser mejores.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

En Cpositivo ciertos procesos ya se gestionaban de modo virtual, como por ejemplo el reclutamiento y selección de talentos. A partir de la cuarentena, nuestro desafío fue transformarnos digitalmente y adaptar todos los procesos a las nuevas tecnologías. ¡Resultó ser un éxito!

¿Cúal fue el fracaso del que más aprendió?

Siempre me caractericé por ser analítica y previsora, pero frente a una situación como la que estamos viviendo, de plena incertidumbre mundial, aprendí que a veces no se puede tener todo controlado de antemano y me enfrenté a imprevistos continuamente. En estos momentos la calma y la adaptación juegan un papel fundamental al momento de tomar decisiones. Me propuse no correrme de mi propósito y seguir en movimiento. Y acá estoy, ¡encarando grandes proyectos!

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

En lo que a la psicología organizacional refiere, es importante lograr una comunicación fluida con los colaboradores que forman parte de una compañía, ya que son su activo más valioso. Es fundamental mantenerlos informados y “hacerlos sentir parte”. Las organizaciones deben ser transparentes y claras al momento de comunicar su propósito.

Conoce más en www.cpositivoconsultores.com.ar o en su perfil de Instagram.

Para contacto : Tel.: (011) 3572 7733 // Mail: info@cpositivoconsultores.com.