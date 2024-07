Soltar todo lo que hace mal, Sanaciones del Alma más Liberación Energética

CREDITO CARAS

"Las vueltas de la vida, el destino, Dios o el universo, como cada uno prefiera llamarlo, nos unieron con este maravilloso equipo con el que colaboramos para ofrecer nuestros servicios. Hoy en día, llenamos salones (cada vez más grandes) con más de 200 personas y nos esperan en varios países para compartir nuestra técnica de sanación y liberación. Todo comenzó cuando una amiga en común con Meli vino a una sesión conmigo y compartió su experiencia en las sanaciones del alma, así como todo lo que había despertado en ella. En ese momento, recibí un mensaje del más allá para Meli y se lo transmití a través de mi paciente/amiga. Cuando ella recibió el mensaje, se comunicó conmigo de inmediato, resonando profundamente con él. Tuvimos una sesión por llamada de WhatsApp, todavía no nos habíamos conocido, y sentimos una conexión instantánea, como si nos conociéramos de otras vidas. A partir de esta anécdota, fue entonces, cuando me invitó a unirme a sus sanaciones para formar parte del equipo. Al principio dudé, ya que con mis pacientes y tareas me encuentro muy ocupada, y al ser muy responsable no quiero emprender algo en lo que no pueda dar el 100%; pero decidí ir a uno de estos encuentros y ver qué sucedía a nivel energético. Desde aquel momento, en el que experimenté esa hermosa sanación, formamos un equipo muy unido y hemos trabajado juntas desde entonces. Ahora, luego de mucho trabajo y análisis, estamos lanzando un nuevo curso muy solicitado llamado "Sanación Triangular de la Nueva Era", una técnica que permite aprender y aplicar esta práctica en otros. Nuestro equipo está compuesto por Mi (médium internacional), Melisa Picone (Licenciada en RRHH, profesora de yoga y terapeuta holística) y Melisa Calani (psicóloga, sexóloga y Reikista). Juntas, hemos aportado nuestros conocimientos y habilidades para acompañar a cada alma en su proceso, ayudándolas a liberar todo lo que hace mal. El 11/08/2024, realizamos el siguiente encuentro en Hotel La Cañada - Córdoba Capital.

Pueden encontrar hermosos testimonios de estos encuentros en mis redes sociales, los invito a todos a seguirme en Instagram @soysabripaz; y pueden mandarme un WSP al +54 9 3517502509.