¿Son las constelaciones familiares la solución a todo?

Constelo, ¿y después?

Las constelaciones familiares se presentan como una herramienta extremadamente efectiva para desentrañar enredos inconscientes y liberar lealtades invisibles. Estas lealtades pueden manifestarse en el niño o niña interior que aún busca complacer a sus padres, o en situaciones donde nos adaptamos tanto a las circunstancias que perdemos el sentido de nosotros mismos. Este trabajo puede abarcar desde experiencias personales hasta situaciones vividas por nuestros ancestros de dos a cinco generaciones anteriores. Aunque no conozcamos las historias que vivieron, heredamos tanto rasgos físicos como la historia familiar, y muchas veces actuamos estas historias de manera inconsciente y sin sentido en nuestra vida cotidiana.

Por ejemplo, podrías reaccionar desproporcionadamente al ver que tu pareja no cierra bien un tupper o guarda una botella vacía en la heladera. Estas reacciones aparentemente irracionales pueden tener raíces en nuestra historia familiar. Las constelaciones familiares nos ayudan a identificar el origen de estas conductas y emociones que no entendemos, que provienen de nuestra historia familiar y no nos pertenecen conscientemente.

Es importante recordar que las constelaciones familiares son una herramienta poderosa, esclarecedora y liberadora, pero no constituyen una terapia por sí solas. Aunque pueden potenciar y acelerar el progreso en un proceso terapéutico, es necesario realizar un trabajo personal adicional para resolver completamente las situaciones que nos aquejan. Si una persona ha vivido durante años respondiendo a patrones inconscientes, liberar el impulso inconsciente es solo el primer paso. Es fundamental trabajar en cambiar esos patrones de conducta.

Si alguien acude a las constelaciones familiares y pone toda la responsabilidad en factores externos, como acciones de sus ancestros, sin asumir su propia parte en el proceso, puede experimentar alivio tras una constelación bien resuelta y observar cambios en su vida. Sin embargo, se perderá la oportunidad de una transformación profunda que ofrece la constelación.

Siguiendo con el ejemplo anterior, si una constelación revela que eres leal a una bisabuela que vivió una relación violenta y tu enojo refleja su historia, sanar su historia y la tuya es solo el principio. Aún queda el trabajo personal de romper el patrón de conducta. Cada vez que te enfrentes a un tupper mal cerrado, deberás evitar la reacción inmediata, reflexionar sobre tu bisabuela y reconocer que tu contexto es diferente. No significa que el tema del tupper deje de molestarte, sino que deberás aprender a comunicarte con tu pareja de una manera que refleje tu propia voz, y no la de tu bisabuela respondiendo a un conflicto antiguo. Es un proceso personal de conciencia y ajuste de respuestas hasta encontrar cómo reaccionar de manera auténtica.

Imaginá al elefante de circo que, desde pequeño, es atado a una estaca. Cuando crece y se vuelve fuerte, ya no necesita estar atado, pero aún se queda en su lugar solo con una soga. Las constelaciones familiares pueden liberarte de esa soga, pero depende de vos empezar a moverte y actuar de manera diferente. Por eso, siempre decimos que las constelaciones son solo una herramienta (como unas tijeras) y que un acompañamiento psicológico es esencial para lograr y mantener el cambio deseado.

