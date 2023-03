Sore Madé es una inspiración y un homenaje

CREDITO CARAS

Graciela, ¿qué y cómo es Sore Madé?

Sore Madé es un emprendimiento de diseño de aromas: velas de soja aromáticas, difusores ambientales, perfuminas textiles, bolsitas aromáticas y accesorios para ambientar con aromas mucho más que espacios.

Nos inspiramos en el concepto de su nombre, por eso el espíritu y visión de la marca, el sello distintivo que buscamos presentar en todos los productos, es el difícil equilibrio de la belleza del arte en cada uno de los detalles, además del virtuosismo técnico, los controles de calidad y por supuesto, la excelencia de la materia prima: productos seleccionados, aceites esenciales y ciento por ciento naturales.

Los blends de spearmint, geranium, clove, marjoram, grapefruit, swwet orange & lemon; Ylang Yang & lime; Tea Tree; rosa de Bulgaria, azahar, vainilla, cedro y almizcle son algunos de los aromas más exquisitos, aunque tenemos también los clásicos florales, cítricos, amaderados y especiados con una gran definición aromática.

¿Cuál es tu historia, tu formación profesional y cómo lo inculcas a tu proyecto siendo la creadora de la marca?

Desde muy chica me fascinaron las velas; para mí hay algo de mágico y celebratorio al encender una vela porque es un acto al que acompaña siempre un deseo y eso es muy bello y poderoso.

Estudié perfumismo como una gran pasión y me gradué en Letras en Argentina. Apenas me recibí me becaron para estudios de postgrado en Estados Unidos en letras, artes y estudios culturales. Allí y luego viajando por temas profesionales pude ver las corrientes de lava del volcán Pacaya en Guatemala, antigüedades medievales en Beijín, el mágico color de los andes riojanos, el turquesa profundo de la isla de Ischia, la cúpula de láminas de oro de la iglesia de San Ignacio de Loyola en Quito y tanta diversidad de épocas y espacios… que intento plasmar en cada pieza. Así es como nacieron, por ejemplo, la Vela Baalbek, de inspiración en medio oriente. Su diseño y aroma especiado, blend de baharat: notas de pimienta, comino, coriandro, nuez moscada, canela y un touch de clavo de olor y las velas de la Colección Amalfitana con su blend de albahaca y cítricos con diseño de tapa de cerámicos de Positano.

¿Cómo y dónde se pueden conseguir sus productos?

Estamos situados en CABA. Tenemos venta mayorista y minorista y envíos a todo el país. Comercializamos por circuitos digitales: tienda web, redes sociales, email marketing, siempre agradecidos con la respuesta del público que nos eligen día a día.

Hemos ambientado casas de campo, edificios corporativos, hogares familiares, spa, salones de belleza, templos, oficinas y fiestas. Cada producto, cada detalle, cada souvenir los personalizamos a medida y artesanalmente.

Sore Madé es INSPIRACIÓN en la filosofía oriental y es HOMENAJE a los que finalizan los combates y deciden iniciar el camino de la suavidad y el placer.

Datos de contacto:

Web: https://soremadedesign.com

Instagram: @soremadedesign

Mail: [email protected]