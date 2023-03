¿Sos de los que se callan por miedo a que la otra persona se enoje?

CREDITO CARAS

Si tu respuesta es sí la pregunta que le sigue es:

¿Qué pasa con lo que no se dijo?

¿Qué te pasa con lo no dicho?

¿Qué te pasa con todo lo que te guardas?

¿Qué pasa con ese miedo que sentís?

¿Cómo sabemos que la otra persona puede llegar a enojarse?

Muchas veces dejamos de actuar o nos paralizamos sin registrar lo que realmente sentimos y eso que sentimos termina lastimándonos, o impidiéndonos avanzar por lo que queremos, en este caso el Miedo es la emoción que se manifiesta y que nos hace dudar de mi propia palabra hasta crear supuestos imaginarios que se crean en nuestras cabezas.

El miedo es una emoción maravillosa que nos prevalece y además trae mucha información sobre mí misma. Informa y manifiesta sobre mi manera de pensar, mi forma de ser.

Entonces nos callamos para evitar conflictos, para no confrontar, o por creer que lo que diga esté mal.

¿Cómo sabemos que puede ocurrir todo esto?

Nos privamos de Ser sin antes chequear que eso que creo o pienso sea verdad.

Hay momentos que callar es oportuno, pero acá buscamos darnos cuenta de cómo funcionamos y que esta forma de funcionar no se transforme en cotidiano. Los silencios, lo que me callo generará pensamientos juiciosos contra mí misma. Y este pensamiento rumiante que sonará en mi cabeza será lo que me intoxique: Autoboicot.

Luego no comprendemos por que duele la garganta o me quedé sin voz.

Todo tiene que ver con todo y lo que no decimos después el cuerpo lo manifiesta.

Nos cuidamos constantemente de agentes externos para no enfermar pero no ponemos atención en nuestra personalidad, la que nos hacer ser incoherentes con nosotras mismas: pienso una cosa, siento otra y hago totalmente lo contrario

¿Te pasa?

Si te pasa y no sabés como lidiar con esta forma de Ser, o no podés modificar esta manera de actuar comencemos con sesiones de Coaching para aprender a gestionar ese miedo, gestionar y observar esos pensamientos rumiantes, y así Ser como quieras Ser: en total coherencia con vos misma entre lo que piensas, sientes y haces .

