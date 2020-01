Brenda Sotelo: diseñadora de calzado

¿Qué la llevo a emprender un negocio por cuenta propia?

Vengo de una familia emprendedora. Desde chica soñaba con tener mi marca y, sobre todo, que llevara mi nombre. Nunca tuve miedo, que es lo que a veces a uno lo paraliza. Se me metió la idea de fabricar mis propios diseños y arranqué, sin miedo.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar un proyecto?

Las mujeres tenemos muchos aportes para hacer en el ámbito empresarial y de negocios. Tenemos la capacidad de empatizar con otras mujeres y eso nos lleva a imponernos con nuestras ideas, cada vez más fuerte.

¿Cuál fue tu mayor caso de éxito?

Desde que arranqué me siento en constante éxito. Tener clientas que me compraron cuando recién arrancaba y que hoy en día siguen confiando; que figuras conocidas se interesen en mis productos, poder fabricarles pedidos especiales; que cada temporada me vaya superando en todos los aspectos que lleva este emprendimiento; que seguidoras me tomen como ejemplo a seguir cuando quieren arrancar algo, son pequeñas cosas que me van sucediendo y son mi mayor éxito.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

No considero haber fracasado en algo, si haber cometido errores e ir aprendiendo de ellos.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocio?

La comunicación es el negocio. Si bien diseño calzado, el fin es comunicar, crear un producto capaz de sintetizar en él, gustos, emociones, comodidades, algo que cuando se lo calcen, lo sientan propio y que los disfruten.

Las redes sociales, los medios digitales, y ser yo quien atiende el showroom, me parece fundamental. El contacto constante con el cliente, estar presente, conocerlos, que me conozcan, darles confianza. Estar.

