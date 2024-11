Superando el miedo escénico: claves para hablar en público con Lucio Rodríguez

CREDITO CARAS

¿Por qué crees que el miedo a hablar en público es tan común en las personas?

La realidad es que diversos estudios indican que al menos un 75% de las personas sufren de miedo a hablar en público. Este fenómeno es tan generalizado que en encuestas realizadas entre los estudiantes de nuestros talleres de oratoria, entre el 42% y el 60% han manifestado experimentar este miedo. Esto sugiere que hay un profundo temor que puede estar relacionado con experiencias pasadas y la percepción que tenemos de nuestras habilidades oratorias.

¿Cuáles son las actitudes que las personas adoptan frente a este miedo?

Existen cuatro actitudes que las personas pueden asumir: resentimiento, resignación, asentimiento y aprendizaje. La percepción que tengan sobre su propia capacidad oratoria influye en la actitud que elijan. Quienes creen que no pueden mejorar suelen caer en el resentimiento o el asentimiento, mientras que aquellos que ven la posibilidad de desarrollo tienden hacia la resignación o el aprendizaje.

¿Podrías explicarnos un poco más sobre estas actitudes?

Claro. Las personas con actitud de resentimiento evitan a toda costa hablar en público, a menudo justificando su evasión con excusas. En el caso del asentimiento, se resignan a no intentarlo, convencidos de que no es algo para ellos. Por otro lado, aquellos con una actitud de resignación reconocen que es posible mejorar, pero no se comprometen a ello, tal vez debido a fracasos pasados. Finalmente, las personas que adoptan la postura de aprendizaje son las que buscan activamente mejorar, dedican tiempo y recursos a su crecimiento personal y ven en el desafío una oportunidad.

¿Cómo pueden las personas cambiar su actitud hacia el miedo escénico?

El primer paso es la toma de conciencia. Entender cuál es nuestra actitud frente al miedo a hablar en público es fundamental. Si alguien se identifica con el resentimiento, debe reconocerlo y comenzar a desafiarse a sí mismo. A menudo, el apoyo de un coach puede ser crucial en este proceso, ayudando a los individuos a afrontar su miedo y a transformar su relación con la comunicación.

En tu experiencia, ¿cómo el coaching puede ayudar a superar este miedo?

El coaching es una herramienta poderosa que permite a las personas explorar sus pensamientos y emociones en un entorno seguro. A través de nuestra metodología, que se centra en la transformación efectiva, guiamos a nuestros clientes a descubrir sus propios recursos internos y a comprender cómo pueden cambiar su experiencia de vida. Esto incluye trabajar en los principios de la experiencia humana, como el poder del pensamiento y la conciencia, que son fundamentales para el crecimiento personal.

¿Qué papel juegan los valores como la perseverancia y la flexibilidad en este proceso?

Estos valores son esenciales. Las personas que se comprometen a aprender y mejorar suelen mostrar una gran determinación y flexibilidad ante los desafíos. La perseverancia les permite continuar en su camino hacia la mejora, a pesar de los obstáculos. En el coaching, fomentamos estos valores para que nuestros clientes puedan alcanzar sus objetivos y experimentar una transformación duradera.

Por último, ¿qué consejo le darías a quienes luchan con el miedo a hablar en público?

Les diría que no están solos y que es posible superar este miedo. La clave está en reconocer su actitud y estar dispuestos a aprender. Hablar en público no es solo una habilidad, sino un arte que se puede desarrollar con práctica y compromiso. Invito a todos a dar el primer paso y buscar apoyo si es necesario. Cada pequeño avance cuenta en este viaje hacia la elocuencia.

Lucio Rodríguez y Sumar Soluciones Coaching Profesional®️ continúan dedicándose a transformar vidas, ofreciendo herramientas y recursos para ayudar a las personas a superar sus miedos y alcanzar su máximo potencial. Con un enfoque en la efectividad y el bienestar, el coaching se presenta como una solución valiosa en la búsqueda de una comunicación más efectiva y significativa.

