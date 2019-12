Suug: servicio de Urología y Uroginecología

Culminando sus estudios secundarios y terciarios, el Dr. Juan Alvarez obtuvo el Titulo en la Universidad de Medicina de La Ciudad de La Plata y realizó una formación de Post Grado, Residencia y Jefatura de Urología en el Hospital Interzonal General de Agudos, en General José de San Martin. Desde entonces continua capacitándose, innovando en ciencia y tecnología por satisfacción personal y persiguiendo la búsqueda de la excelencia para brindar calidad de vida a sus pacientes.

En Octubre estuvo presente en el Simposio Mundial de Medicina Regenerativa y Terapia Celular en la Universidad de Miami. Luego de varios meses de trabajo e investigación efectuado conjuntamente, con dos colegas de Comodoro Rivadavia; la Dra. Marisa Harón y la Dra. Claudia Avila.

Desarrollaron un tratamiento inédito en el mundo relacionado a Incontinencia de Orina por micción imperiosa severa, resistente a tratamientos convencionales. Mediante la aplicación de células madre en el músculo de la vejiga (llamado detrusor) obtuvieron la cura total de la patología, que durante años imposibilitaba a la paciente el desarrollo y calidad de vida.

El tratamiento con esta innovadora terapia fue seleccionado por la Sociedad de Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías (SIISDET). Los profesionales fueron invitados a exponer su Investigación en esta prestigiosa Universidad, Sede del V Congreso Internacional Medico Científico, durante los días 24,25 y 26 de Octubre pasado, donde fueron cálidamente recibidos y reconocidos por sus pares de diferentes especialidades y de varios países.

¿Por qué siguió la carrera de medicina?

Debo confesar que es difícil responder, sobre todo, cuando no se viene de un mandato familiar. En lo particular creo que fui desarrollando mi tímido romance con la medicina a medida que me fui involucrando con la carrera y comprendiendo la necesidad de dar alivio y cura a las personas que sufrían diferentes dolencias.

Seguramente, el entusiasmo por parte de grandes profesores al formarme -brindando su conocimiento y compromiso- ha tenido mucho que ver para fortalecer el vínculo. Más tarde con las primeras experiencias en el campo confirmaría definitivamente mi vocación.

¿Qué es lo que más le apasiona dentro de su especialidad?

Soy Cirujano Urólogo por formación, transitando Congresos y Actualizaciones descubrí esta particular rama ligada a las patologías Uro-ginecológicas, continúo formándome constantemente. De esta manera, hace unos años me certifiqué en Uroginecología, especialmente el estudio y tratamiento de la incontinencia de orina femenina en todas sus variantes.

¿Cómo fue la experiencia en la participación del Simposio Mundial de Medicina Regenerativa y Terapia Celular en la Universidad de Miami?

Particularmente y para mis colegas, presentar este logro e investigación en Miami, no solo nos enorgullece, sino además nos motiva a continuar y a posicionar en un lugar de privilegio a nuestro país, la Patagonia. Especialmente a Comodoro Rivadavia, ciudad donde efectuamos nuestras tareas. Siento que cada uno de nosotros dejo su impronta y compromiso, elevando así la calidad de medicina, pero sobre todo en pro del bienestar de nuestros apreciados pacientes.

Dr. Juan Antonio Alvarez - MP.Chubut 4448 // MP.Sta.Cruz 644.