Tarotista Gisela Batista: "La respuesta a nuestras trabas está en nuestra historia ancestral solo hace falta saber dónde buscar”.

Gisela, ¿cómo fueron tus inicios como Tarotista?

A mis 16 años comencé a ver gente que no está en este plano, la cual necesita traer un mensaje, ser escuchada. Al principio no sabía bien de que se trababa y luego comenzaron los sueños premonitorios. Lo que me llevo a mis 18 años a estudiar las energías, espiritualidad y a los 20 años comencé atendiendo.

Con los años y desarrollando mis conocimientos junto a varios maestros, fui perfeccionando mi habilidad.

Pero un día me tocó a mí sanar. Mi cuerpo estaba atravesando una endometritis severa la cual me llevó a tres intervenciones y las probabilidades de ser madre estaban fuera de mi alcance. Debido a mi edad 36 años y mi condición no tenía reserva ovárica.

Es ahí cuando comencé a transitar un camino mega espiritual y en el camino conocí a mi esposo. Juntos creamos una técnica en la cual no sólo sané. Al poco tiempo vino nuestro hermoso bebé.

¿Qué servicios brindas en el camino espiritual?

En trascender consiente vamos al origen, ya que al ser médium puedo dar con ese familiar que tiene la clave de lo que hoy te está trabando.

Te doy algunos tips: si ves que la misma historia se repite generación tras generación.

Si tienes tristeza y no sabes a qué se debe pero no te deja disfrutar de tus logros.

Si tienes problemas de peso, pareja o no llegas a la economía que deseas (entre otros tipos de problemáticas) el origen está en un ancestro que te eligió a ti para que continúes repitiendo su historia. Tu misión es sanar y liberarte.

Por ello te voy acompañar junto con mi esposo Ale quien es coach y biodecodificador.

En mi Instagram @gisela_batista_tarotista encontrarás mucha información ampliada de este y otros temas. Nadie más que vos tiene la magia para ser libre y sanar.