Tejulis: sweaters artesanales hechos con diseño y pasión

Julieta Calcagno comenzó a tejer desde muy pequeña gracias a su madre y siempre tuvo una gran pasión por la actividad. En diciembre de 2019, ella decidió reconectarse con el mundo del tejido, luego de un tiempo fuera de la práctica, para buscar paz y tranquilidad. Así fue como se decidió a crear su espacio llamado Tejulis donde brindar sweaters de la más alta calidad del mercado. Conoce más sobre ella en esta nota exclusiva.

“En mis comienzos vendía los sweaters por mi Instagram personal hasta que, en junio del 2020, en pleno confinamiento, decidí abrirme una cuenta aparte y de un día a otro, la gente ya estaba pidiéndome más y más diseños. Por esa razón, fui incorporando y armando un equipo de trabajo para ayudarme a cumplir con la demanda”, destaca la emprendedora.

¿Cuál consideras que son tus diferenciales en el mercado?

Yo creo que lo principal está en la reconexión con lo hecho a mano, ya que, en este mundo tan lleno de tecnología e industria, se ha perdido valor por lo artesanal. ¡Tejulis no ofrece nunca el mismo sweater! Cada pieza es única y hecha a mano por alguien de nuestro equipo. Creo que eso es algo que no se consigue fácilmente.

Además, apuntamos a los colores y a las combinaciones locas. Mi intención es que el espacio sirva para darle color a la vestimenta del día a día, que tenga funcionalidad y que sea un elemento que aporte estilo.

¿Qué tendencias hay en la actualidad en el rubro?

¡La verdad es que cuando me metí en el rubro nunca imaginé que iba a encontrar la cantidad de artesanos que hay! A medida que fue avanzando el 2020, más y más cuentas iban surgiendo, muchas con estilos muy copados y diferentes. Es muy interesante lo que se puede hacer con el tejido.

Gracias a Instagram pudimos armar un lindo vínculo entre tejedores de diferentes partes del mundo y juntarnos para trabajar en conjunto: como este mes, que pude trabajar con una empresa inglesa muy importante. ¡Nunca me lo hubiese imaginado!

¿Qué has aprendido en este tiempo de profesión?

Aprendí un montón. Desde nuevas técnicas, hasta como manejarme económica y administrativamente dentro del negocio. Yo soy licenciada en Economía Empresarial de Di Tella y todos esos conocimientos me ayudaron mucho para ir acomodándome en los números.

También aprendí a delegar. A veces uno quiere tejer, sacar las fotos, empaquetar, vender, enviar, llevar las cuestiones administrativas, ¡pero así te volves loca! Gracias al universo, Caro, mi mano derecha, llegó para ayudarme a relajar y seguir disfrutando del tejido que fue por lo cual empecé con este emprendimiento.

Soy una convencida de que la conexión mediante las redes con mis seguidores es tan importante como la venta de un sweater en sí. En ellas me muestro como soy, sin tapaduras y hablo de todo, desde experiencias personales hasta de donde comprar la lana.

¿Qué es lo que se viene a futuro?

Tejulis siempre fue un proyecto que me llevo más a mí que yo a él. En el sentido de que intento tomármelo con calma, permitiendo que me dirija solo hacia aquellos lugares en los que funciona. Como arranco siendo algo que me conectaba con la tranquilidad y la paz mental, no quiero que cambie ese foco y volverme loca por qué hacer después.

A futuro, estuve pensando realizar una cápsula para niños de 2 a 8 años que tendría su lanzamiento este otoño - invierno. Y si me permiten soñar... me encantaría armar alguna cápsula pequeña para alguna marca argentina.

Datos de contacto: Julieta Calcagno - Fundadora de Tejulis - Instagram: @tejulis - mail: tejulis.info@gmail.com