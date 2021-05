Terapia floral: una aliada fundamental

Luego de más de 15 años de realizar consultas individualizadas en nutrición clínica y deportiva, Eliana Cocetta, a través de sus especialidades y conocimientos pudo detectar que cada persona tiene un vínculo particular y único con la comida. Y es por eso que complementa sus asesorías personalizadas con Terapia Floral. “La naturaleza nos brinda todo su potencial para sanarnos” asegura, las esencias florales son totalmente seguras y no tienen contraindicaciones. Sus funciones son tratar los “padeceres” emocionales que siente la persona ante una determinada problemática, es decir, se basan en el cómo vive y cómo siente dicha dificultad.

La compulsión ante la comida, la inapetencia, la necesidad extrema de perder peso, la incapacidad para ganarlo o cualquier desorden alimentario son algunos de los canales que nuestra psique utiliza para avisarnos de que algo no marcha equilibradamente como deberia. “La alimentación, por lo tanto, no sólo nos sirve como fuente de energía; también puede tener la capacidad de acallar conflictos psicológicos que no podemos expresar.”

“La ingesta de alimentos constituye un proceso de comunicación, de significados emocionales”.

- ¿Confundir la comida con las emociones es algo frecuente?

En ocasiones recurrimos a la comida para sentirnos mejor cuando nos encontramos, por ejemplo, frustrados, ansiosos o solos. La tristeza o la rabia son emociones que nos pueden llevar a comer sin tener hambre o a no comer cuando deberíamos hacerlo.

Cuando mis pacientes deciden sumar la terapia floral al asesoramiento nutricional, siempre les recuerdo que la dificultad en cuestión irá mejorando mientras se atraviesa el proceso de cambio y autoconocimiento, y que la mayoría de las veces, los casos de hambre voraz como comer compulsivamente o el otro extremo, no comer, son asuntos muchos más profundos y arraigados que van más allá de la comida.

- ¿De qué manera ayuda la terapia floral con el hambre emocional?

Si decidimos cortar con hábitos alimenticios que perjudican nuestra salud física mental y emocional, debemos saber que contamos con los grandes beneficios de las esencias florales, y que podemos utilizarlas como aliadas para cada situación en particular.

- ¿Por ejemplo, qué situaciones?

Si sufrimos de “ansiedad oral”, donde “nada nos llena” y comemos sin parar o sentimos hambre todo el tiempo; comemos apurados, devoramos la comida o si nos frustramos o desalentamos ante los retrocesos de cambio de hábitos alimenticios, que nos puede llevar a abandonar el tratamiento; si nos excedemos de rigidez o somos demasiado estrictos al cumplir el plan alimentario, convirtiendo la situación en un impedimento más que en una ayuda para seguir avanzando; si la ansiedad por ver resultados YA nos gana; si sentimos culpa por romper la “dieta” y nos reprochamos lo mal que hacemos las cosas; si rechazamos nuestro cuerpo físico o nos sentimos “intoxicados” o “no nos aceptamos”.

Por ejemplo, cuando el deseo de vernos libres de “esos kilos de más” toma más importancia de la que realmente tiene convirtiéndose en una desproporción entre lo objetivo y lo subjetivo de la situación. También cuando la comida se torna una obsesión donde no podemos dejar de pensar en ella; cuando no podemos realizar un cambio efectivo, repitiendo una y otra vez en los mismos errores. Haciendo rebotes frecuentes en el peso, pensando “siempre me pasa lo mismo”.

La terapia floral ayuda a romper con hábitos adquiridos que nos dañan y nos impiden avanzar; cuando las costumbres y reuniones familiares nos desvían de nuestro propósito; cuando sentimos poca confianza en nosotros mismos y se ve afectada nuestra autoestima; o cuando creemos en soluciones mágicas para bajar o aumentar de peso tomando suplementos o productos que pensamos que resolverán nuestro problema.

Concluyendo, ante todos estos ejemplos, cualquier emoción o situación que nos este incomodando puede estar canalizándose a través de un conflicto con la comida. Por eso, para mí como profesional de la salud, especialista en Nutrición Integral, es clave el acompañamiento terapéutico en procesos de cambio de hábitos, para que el o la paciente pueda lograr un cambio real de raíz y sea efectivo en su salud, logrando así un mayor estado de plenitud y bienestar en su vida diaria.

