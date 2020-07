Terapias Holisticas Integradas: técnica multidimensional de limpieza energética, espiritual y sanación del alma

View this post on Instagram

Hoy puede ser un gran día o no.... Pero eso no depende del día, sino de la actitud que tomes TÚ....si tú y nadie más que tú... Pasarán cosas positivas y también negativas en la perfección del plan divino para que aprendas lo que necesites para tu evolución Lo perfecto no es todo positivo, o si en su raíz, pero esos eventos negativos encierran en si mismos grandes lecciones, es por eso que han sido contemplados en el plan de tu alma. Siempre tienes dos opciones, tomar el aprendizaje o no...es allí cuando obligas al universo a repetir la lección. Y es cuando en vez de preguntarte que tengo que aprender de esto??? Te ofendes, te enojas con vos o con el otro,con Dios,con el prójimo, crees que es injusto,te victimizas etc etc. Pero la decisión siempre es tuya,que actitud vas a tomar hoy?? Paola Andrada Sesiones para la evolución de tu alma⭐ www.terapias-hol-intpaolaandrada.com Terapias Holisticas Integradas #limpiezaEnergeticayEspiritual #sanaciondelAlma #elevaciondeAlmasalaLuz #sanacionKarmica #sanacionEmocional #viajemultidimensionaldesanación #elevaciondeAlmasalaLuz #desarrollodeDones