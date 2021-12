Thay Studio: Un espacio dedicado a la belleza, a ti

CREDITO CARAS

¿Cómo nació el proyecto y de qué trata?

Thay Studio es un lugar dedicado a la belleza, que surgió con el objetivo claro de empoderar a la mujer, mimarla y ayudarla a sentirse segura. Dicen que a través de la mirada trasmitimos nuestro ser, por eso para lograr ese objetivo, nos enfocamos en resaltar la belleza a través de la mirada, ofreciendo servicios de calidad y aptos para mantener el bienestar y la belleza de las pestañas; siempre enfocándonos en la naturalidad.

Thay es mi nombre, soy venezolana. Llegué a este hermoso país hace cuatro años, con muchas ganas de cumplir mis sueños. Estoy enamorada de Argentina, un lugar que me ha abierto tantas puertas y me ha acogido de una manera muy cálida y en donde en conjunto con mi socio, hemos tenido la oportunidad de cumplir nuestras metas uniendo nuestros conocimientos y creando esta gran marca que ha logrado posicionarse muy rápidamente en Buenos Aires.

¿Cuándo te empezaste a dedicar a este rubro?

Desde hace seis años que me incursioné en el mundo de las pestañas y he tenido la oportunidad de capacitarme con muchos artistas a nivel nacional e internacional, lo cual me ha brindado la experiencia para poder transmitirle a mi equipo todo el conocimiento correctamente y ofrecerles un servicio totalmente responsable.

El aprendizaje no para, por eso siempre estoy en constante estudio y actualización.

¿Qué ofrecen a sus clientes?

Nuestro equipo está formado por especialistas en Lifting de Pestañas y somos el único estudio que ofrece un servicio adaptable a muchos gustos en cuanto a curvas y diseños en LashLift. Además, realizamos Extensiones de pestañas, Laminación de Cejas, Depilación de Cejas, Microblading, Microshading, servicios en uñas, entre otras cosas.

Somos un equipo formado con todos los ideales y principios para brindar un ambiente cálido, con el objetivo que el cliente se sienta bien atendido y que sepa que está en manos de un centro profesional totalmente responsable.

¿Qué nuevas novedades tienen para el público?

Recientemente inauguramos nuestra segunda sede ubicada en Belgrano, a la cual invitamos a conocer y enamorarse de todo lo que ofrecemos para ustedes con mucho cariño.

Datos de contacto:

Direcciones: Agüero 1595, Recoleta.

Gorostiaga 2355, Belgrano.

Mail: [email protected]

Web: www.thay.com.ar

Teléfonos: 11-2775-7200

11-3082-4155

Instagram: @thay.ar