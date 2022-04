Tienda Dema – Arquitectura para niños

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron los inicios de Tienda Dema?

Soy Arquitecta (UCC-FA) y trabajo como tal desde hace ocho años en mi propio estudio de arquitectura; dedicándome solamente al diseño de viviendas o ph pequeños.

Desde muy chica, siempre soñé con tener un local de deco. Hace un par de años decidí hacerlo realidad, comencé investigando y buscando proveedores, pero siempre relacionado a la deco para hogares.

En el 2019, pierdo a mi hijo a las horas de haber nacido; con el pasar del tiempo me di cuenta y elegí que mi forma de hacer el duelo, era emprender en el mundo de los niños y con la deco. Al poco tiempo inició la cuarentena, pero eso no hizo que bajara los brazos. Me hizo más fuerte y me permitió investigar, aprender de redes sociales, webs, a publicitar en redes; algo que parece tan fácil, pero no es para nada sencillo.

Invertí mis ahorros en los primeros proveedores, personas increíbles que me permitió conocer este mundo emprendedor. Me hice mi propia tienda online, contándoles a mis conocidos de este proyecto y así, de a poquito comencé, en una pieza de mi casa, todo amontonado.

Al tiempo busqué una Diseñadora Gráfica para que Tienda Dema tuviese su propia identidad. Tuvo varias identidades hasta que di con la correcta, que hoy en día no la cambiaría por nada.

En el 2020, con el apoyo de mi familia y novio, el 14 de agosto, en la previa del Día del Niño, abrí las puertas de la tienda.

¿Qué productos ofreces y para qué edad están orientados?

Hay productos para recién nacidos, hasta niños de 6 años. Desde un portachupete, mantitas, muñecos de apego, lamparitas, juguetes de madera, rompecabezas, almohadones, acolchados, puff, doseles y muchas cosas más. También tips e ideas de decoración, consejos, experiencias de profesionales, entre otras cosas.

Amo estar personalmente en cada detalle, por eso, solamente logré delegar el manejo de mis redes sociales.

Cada compra online se va con un pequeño presente y una cartita escrita a mano.

Tienda Dema – Arquitectura para niños, es una tienda de decoración infantil y juguetes, pensados desde la filosofía Montessori, de materiales nobles y texturas suaves, donde puedo fusionar muy bien mi profesión, con el servicio de asesoramientos para los espacios de los más pequeños del hogar.

¿Qué desafíos tienes de cara a los años venideros?

De cara al futuro, estoy proyectando a Tienda Dema, como un espacio de experiencias, donde quien venga a buscar algo, vea los espacios armados, como esas grandes tiendas de deco que están organizadas por ambientes.

Quiero que la tienda y mi estudio de arquitectura sea uno solo y específicamente para niños. Además, estoy trabajando en productos nuevos, de diseño propio para ir incorporando.

