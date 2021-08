Tienda Lolo’s: la plataforma donde encontras todo para diseñar el espacio soñado para los mas chicos

Analía Bazzolo (37) es Licenciada en Marketing y creadora de Tienda Lolo’s, el “primer shopping online de diseño infantil” que consiste en una plataforma con más de 2.500 productos de industria nacional. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta más acerca de su proyecto.

“La tienda nace como idea en el 2014, cuando estaba embarazada de mi primera hija y me resultaba muy difícil conseguir las cosas para armar su cuarto. Todo se vendía en diferentes locales y el surtido disponible era muy tradicional”, destaca Analía.

En la actualidad, cuentan con un showroom amplio en Palermo Hollywood y una tienda online con más de 2.500 productos que permiten armar el cuarto entero de los más pequeños.

“Tenemos camas, cunas, bibliotecas, escritorios, acolchados, sabanas, almohadones, alfombras, contenedores, cuadros, juguetes, juegos de mesa, accesorios para bebes, y ¡mucho más! Lo más divertido es que todas las semanas incorporamos productos nuevos, siempre con un estilo y calidad bien definido”, afirma la fundadora de Tienda Lolos.

¿Cuál considera que es su diferencial?

Nuestro diferencial está en la curaduría y calidad del amplio surtido que ofrecemos, sumado al compromiso de entregar productos de excelencia en tiempo y forma. ¡Cada detalle cuenta y cada cliente es importante!

¿Cómo se reinventaron con la pandemia?

La pandemia fue una oportunidad, ya que nos permitio crecer. El consumo se volcó mayormente a lo online y nuestra web funcionaba hacia años. A su vez, la gente estuvo mas tiempo en su casa y pudo remodelar o decorar esos ambientes en los que pasaba tanto tiempo.

Pero también fue un desafío porque producir fue muy complejo. Tuvimos mayores demoras y faltantes en algunos casos. Por suerte el cliente entendía y siempre nos acompañó. ¡Es una comunidad con una fuerte empatía!

¿Cuál es su fuerte?

Nuestro fuerte es la tienda online, dado que vendemos a todo el país y realizamos envíos por toda Argentina. Por eso, trabajamos mucho en que las fotos publicadas sean reales y con el mayor detalle posible, para que el cliente reciba exactamente lo que compro, sin sorpresas.

De todas formas, muchos prefieren venir al showroom a ver y elegir, y ¡nos encanta ayudarlos! Es muy lindo recibir a las mujeres embarazadas y ayudarlas a crear el cuarto de sus sueños, acompañarlas en un momento tan lindo como la llegada de un bebe. Tambien se acercan muchas abuelas, tias y amigas a buscar regalos originales. Saber que nos eligen y nos tienen en cuenta para momentos especiales, es un gran honor y hace que todo tenga sentido.

¿Qué problemáticas deben resolver?

Tener una empresa en Argentina es un constante desafío, pero hago lo que me gusta y me hace feliz. No todo es color de rosas, a veces surgen problemas de producción o mismo en la entrega de algún producto, que tal vez no llega en condiciones, pero siempre buscamos la forma de resolverlo para asegurarnos de que el cliente reciba eso que eligió de la forma correcta.

¿Cómo se proyectan a futuro?

Estamos presentes en Instagram y Facebook, que son grandes vidrieras para nuestros productos y muy utilizados por el cliente como medios de consultas y, muchas veces, de venta. ¡Siempre estamos disponibles para despejar dudas rápidamente! En los próximos meses estaremos lanzando una nueva web para que la experiencia de compra sea aun mejor para todos nuestros clientes

Esperamos poder seguir creciendo e incorporando productos que sigan gustando y ampliando nuestro surtido. Amamos lo que hacemos y ojalá podemos seguir haciéndolo muchos años más.

Datos de contacto: www.tiendalolos.com - IG: @tiendalolos - FB: tiendalolos - [email protected]