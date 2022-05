Tips para materializar tus deseos en las épocas de Tauro

CREDITO CARAS

La autovaloración para mantener una autoestima elevada es un tema primordial y muy de estos tiempos. Para lograrla es vital testear el respeto que nos tenemos, los límites que ponemos, la compasión y el amor que sentimos para con nosotros mismos. Si todo lo mencionado está bien logrado, lo veremos reflejado en el entorno. Podemos utilizar como sensor, el ver cómo nos tratan los demás. Si sentimos que no nos aman y que no nos tienen en cuenta, entonces es hora de revisar como nos tratamos. Lo más sano y ordenado es dar y recibir en equilibrio.

Estamos en temporada de eclipses, que se presentan en el eje Tauro/Escorpio, del poder y las posesiones. Es la zona de los nodos kármicos lunares. La temática recurrente en estos meses, será la de soltar pensamientos negativos, oscuridades, ocultamientos e integrar las sombras del inconsciente. Vamos hacia la evolución humana, con temáticas taurinas, como son: el cuidado del medioambiente, la concientización sobre el cambio climático, el descubrimiento de lo que nos da placer y el sabernos protagonistas de nuestra historia, reconociendo nuestro enorme don creador, sabiendo que podemos lograr lo que se nos antoje.

Acá van unos tips espectaculares para que aproveches bien esta época del año y cumplas lo que deseas.

Para empezar es necesario decretar lo que vas a atraer a tu vida, siempre usando el tiempo presente, “hago, tengo” y nunca usar el tiempo futuro ”voy a tener, lograré, seré, haré” porque sino nunca lo concretarás.

Visualizar lo que vas a obtener con todos los detalles, mientras aplicas los cinco sentidos, hasta que sientas el corazón explotar de felicidad. Nunca decretar cuando estás mal, con la vibración baja, sintiendo miedo, culpa, vergüenza o tristeza. Ahora hay que darle acción, debes moverte y comenzar a informarte sobre el pedido que ya está en camino. No lo cortes con pensamientos negativos, de duda o poca fe. No cambies el objetivo. Nunca te preguntes de qué manera podrá llegar esto a tu vida, con lo poco que ganas. Eso no es asunto tuyo, le corresponde al Universo y tiene infinitas posibilidades de dártelo. Con palabras nefastas harás volver atrás, lo que ya estaba llegando. Deja de poner la mirada en lo que temes o no quieres, como enfermedades, carencias y malas noticias.

Ahora debes realizar el último paso y es desapegarte del resultado o soltarlo.

Inexorablemente, llegará tu petición en el momento perfecto, siempre y cuando lo que pidas, sea en armonía con todo el mundo y sin dañar a nadie.

Que tu lema desde ahora sea “lo tengo porque lo merezco”.

Luego, para reforzar lo que tu mente ha creado, puedes rociar el ambiente o encender un sahumerio de sándalo, canela, miel o almizcle, para que puedas respirar la abundancia y el suministro que ya has manifestado.

Las épocas taurinas son ideales para materializar todo lo que tengas ganas. Si otros pueden tenerlo, tú también. Sólo debes creértelo. ¡Éxitos a montones!

Liliana Beraldi Docente, Escritora, Astróloga, Tarotista, Master Reiki, Angelóloga, Terapeuta floral Columnista en radio.

Facebook, Instagram, Youtube: Lilith Astrotaro