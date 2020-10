Todos los problemas tienen solución

Recibido en el Centro Latinoamericano de Vivencias Esotéricas, el parapsicólogo Jaime Del Río comenzó con la parapsicología en 1993, luego de estudiar para Calculista Científico y Ciencias Políticas. “Hago todo tipo de trabajos en lo que se refiere a la parapsicología. Incluso, ayudo en todo lo que se refiere a juicios y también adicciones”, asegura Jaime, que ha participado en distintos programas de televisión, cable radios, diarios y revistas, desde el mítico programa Indiscreciones, con Lucho Aviles; Movete, con Carmen Barbieri hasta Incorrectas, con Moria Casán.

- ¿Cuál es su especialidad en el campo de la parapsicología?

Lo que más me piden son los trabajos de pareja para las que hay seis clases: uniones de pareja, retornos del ser amado, endulzamiento de matrimonios distanciados, ataduras o amarres de pareja, aceleramiento de casamientos y enfriamientos. Las uniones se hacen cuando la pareja todavía no se constituyó como tal. En el retorno tenés que traer a un integrante que se fue. En el endulzamiento se da en los matrimonios ya constituidos en los que ha bajado la frecuencia sexual. El aceleramiento de casamientos se realiza en los noviazgos largos, en el cual un integrante lo está demorando. Los enfriamientos lo piden terceras personas ajenas a la pareja como padres, hermanos, tíos, familiares, amigos, etc. Lo hacen cuando no les gusta la persona como pareja del miembro de su familia y la quieren sacar. Es un enfriamiento hormonal.

- Cuando una persona está trabada, ¿tiene solución?

Sí, a través de la apertura de caminos que también resuelve ansiedades, angustias, depresiones e incertidumbres del futuro.

- ¿Es posible influenciar en juicios?

Sí, me piden mucho desde lo penal, comercial, civil y de familia. Como también para adicciones. Vienen por obesidad, tabaquismo, alcoholismo y drogas. En las clínicas convencionales los contienen, no los curan, y así reinciden en un 90%

- ¿Cuándo es necesario limpiar una casa?

La cura de casas, campos, negocios, empresas y departamentos se realiza para sacar las energías negativas o para vender. En el caso de campos, se realiza para que florezcan desde lo agrícolo-ganadero y para ayudar en las sequias y en las inundaciones.

- ¿Me puede contar un caso real en el que haya intervenido como parapsicólogo?

Vino a verme una persona de Jujuy de 38 años con 2 hijos. Su marido se había ido de la casa hacía cuatro años, después de 10 de matrimonio. Yo ví que lo habían trabajado al marido. Hicimos un corte de trabajo de magia negra, una apertura de caminos para compatibilizar las frecuencias energéticas, una protección astral para que reboten los trabajos futuros, alejamos a la otra mujer, retorné al marido. Lo endulcé, lo cacé y lo até para que únicamente tenga relaciones sexuales con mi consultante. Todo me demoro 12 días.

