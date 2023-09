Tomá las riendas de tu vida

CREDITO CARAS

Cómo tus decisiones diarias moldean tu destino

A diario tomamos decisiones importantes para nuestra vida y nuestro futuro, pero no siempre somos conscientes de ello. Muchas veces, el hecho de vivir acelerados y en “modo automatico” hace que perdamos el control de estas decisiones. Por ejemplo, esta mañana elegiste ir a trabajar en vez de quedarte durmiendo. Muchos dirán que esto no fue así, que preferían dormir, pero “no tenían opción”. La realidad es que siempre existe otra alternativa, pero por h o por b elegimos ciertos caminos que consciente o inconscientemente consideramos los mejores. Es probable que si elegiste ir a trabajar se deba a que queres cuidar tu empleo y priorizas eso por sobre dormir.

Otra situación muy frecuente es “no tengo tiempo para X cosa”. Si vamos a los hechos, todos tenemos 24 hs, el tiempo es el mismo para todos. Lo que muchas veces “falla” es la gestión de ese tiempo y las elecciones que hacemos.

A menudo, decimos querer algo pero no tomamos acciones consecuentes con eso. Por el contrario, nos convencemos a nosotros mismos de que por motivos externos, como ser la falta de tiempo, no somos capaces de lograrlo. Esto nos pone en un rol de víctimas que nos imposibilita totalmente el crecimiento.

¿Cómo el rol de victima afecta en nuestra vida?

Algo importante a destacar es que no somos “victimas” o “protagonistas” sino que tomamos alguno de estos roles dependiendo de la situación.

Por un lado, cuando estamos en una actitud de víctima, no somos capaces de hacernos cargo de lo que nos pasa. La culpa es siempre externa y nosotros simplemente somos damnificados por el entorno, en un modo pasivo. Esto nos quita todo nuestro poder interior y no nos permite avanzar. Nos deja en un lugar de queja sin posibilidad de acción.

Por otro lado, cuando estamos en una actitud de protagonista, tomamos el control de nuestra vida. Somos conscientes de nuestras acciones y el hacernos cargo nos permite poder modificar conductas para cambiar nuestra realidad y circunstancias.

¿Cómo influyen estas decisiones diarias y en nuestra vida a largo plazo?

Hoy estas donde estas gracias a lo que hiciste o dejaste de hacer en un pasado. Tu futuro dependerá de lo que hagas en este presente, no solo de las decisiones más “grandes” o “importantes” sino también de estas decisiones diarias de las que muchas veces no somos conscientes. Empezar a tomar consciencia nos permite elegir mejor en pos del futuro que queremos crear.

¿Existen estrategias para tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros objetivos?

Estar habitando el aquí y ahora, estar presentes y en consciencia es lo mejor que podemos hacer para decidir de forma más asertiva. Para eso prácticas como el coaching, el mindfulness, la meditación, y el yoga pueden ser de gran utilidad. Son espacios de introspección, donde uno se escucha, atiende sus necesidades y habita el momento presente.

¿Cuáles son los signos de que alguien podría necesitar ayuda?

Uno de los motivos más frecuentes por los cuales asisten a tomar mis sesiones es porque no logran concretar las metas que se proponen o porque no se sienten plenos con su vida actual. Muchas veces esto deriva de esta misma desconexión de la que venimos hablando. Al no estar conscientes de su día a día, toman decisiones que no son favorables para la realidad que desean vivir o el futuro que quieren diseñar.

El primer paso es tomar consciencia de que algo no anda bien y poder pedir ayuda para resolverlo. Las cosas no mejoran simplemente por el paso del tiempo, sino que mejoran por lo que nosotros hacemos mientras el tiempo sucede.

Como dijo Albert Einstein “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”. Muchas veces es necesario pedir ayuda para realizar este cambio.

