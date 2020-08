Top Trend: colecciones de calidad

¿Hace cuánto y cómo nació Top Trend?



Top Trend arrancó en el año 2017 en una de las habitaciones de mi casa, yo hacía una curaduría de cosas que me gustaban y la verdad es que era sorprenderte porque vendía absolutamente todo. Luego de ver cómo cada prenda que yo elegía para mis clientas les encantaba y se agotaba, es que decidí armar la marca Top Trend.



¿Cuál consideran que es su diferencial?



Sin dudas nuestro diferencial es la calidad, en esta colección todo lo que es nuestras remeras están compuestas de algodón pima peruano 100% que junto con el algodón egipcio son los dos mejores algodones del mundo. Siempre de aquí en adelante nuestra idea en Top Trend será tener líneas diferenciadas de una gran calidad y a un precio accesible.

La calidad de servicio suele ser muy importante. ¿en dónde les gusta poner el foco?



Para nosotras es muy importante la atención al cliente, brindarle un gran asesoramiento. Otra prioridad es reflejar en la página web nuestra realidad de las prendas mostrando así las medidas correctas y por último es la base de nuestra marca que tiene que ver con la elección de géneros en su mayoría de origen natural como lino, viscosa, algodón pima, la calidad de confección de las prendas y su calce.



¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?



¡Muchas satisfacciones! La principal es el apoyo de mi familia, mis amigas y la gente que me rodea que para mí es fundamental. Siempre soñé con mi marca, soy muy feliz haciendo lo que amo. Hoy doy gracias que la vida me cruzó a Lola Canavosio, una gran profesional que admiro mucho y que está en todos los detalles de calidad y producción y sin ella no podría estar cumpliendo mi sueño hoy!



¿Qué es lo que viene a futuro con la marca?



Un gran desafío era tener nuestra propia marca y además de nuestro showroom abrir un local, hoy con mucho esfuerzo podemos decir que ya registramos la marca y abrimos un nuevo local, proyectamos con abrir nuevas sucursales, generar puestos de trabajo y ampliar la venta mayorista.



¿Si les concedieran un deseo, que pedirían?



Salud sin dudas. Esta nota se la dedicó a un ser especial que admiro y me enseña día a día el seguir adelante.( Guido Pittana)



Para contacto: Instagram: @toptrendd - Tienda online : www.toptrend.com.ar - Localidad/ provincia: Santa Rosa, la pampa // Tel: 02954646144 - Mail: luzaarce@gmail.com/info@toptrend.com.ar