TOUCHÉ by PAU CHAVES

La nueva propuesta viene de la mano de la reconocida modelo, conductora e influencer Paula Chaves. “Touche by Pau Chaves” es la combinación perfecta entre naturaleza y el mundo del activewear. Esta vez la firma deportiva apostó por un look más relajado, pensado para un estilo de vida activo y flexible de sobreponerse a situaciones límites, de la mano de colores cálidos claros, grises y verdes relajantes.

Los diseñadores de la marca deportiva trabajaron en conjunto con Paula en cada paso del proceso de diseño inspirados por su estilo personal, “cuando pensamos en Paula y en los colores que a ella la identifican, pensamos en una sensación de renovación, bienestar, y optimismo en función a un usuario que anhela alegría y tranquilidad en el ajetreado ritmo de una gran ciudad que no para.”

Salimos de la cuarentena con una renovada sensación de asombro por la naturaleza y no hay duda de que eso es parte de la inspiración de esta nueva colección de Touché Sport, pero también hay un elemento ligeramente de otro mundo, que abre el espacio a interpretaciones interesantes, y que a su vez promueven un estilo de vida natural.