Transformación interior: el poder de la hipnoterapia holística

¿Cómo fueron tus inicios como hipnoterapeuta y qué te llevó a elegir esta profesión?

Fue el momento más difícil de mi vida. No tenía suficiente para alimentarme ni para sustentar a mis hijos. Un amigo me ayudó a conseguir un alquiler por una semana para evitar quedarme en la calle, pero todo parecía salir mal. En esos momentos, solo me quedaba Dios, a quien le contaba todo lo que estaba pasando. Le pedí que me llevara con Él, porque sentía que mi vida estaba terminando en fracaso en todos los sentidos y no quería que mis hijos me vieran caído.

Una noche, cerré los ojos sin poder dormir, hablando con Dios. Sentí como si un calor amoroso me abrazara y una energía amorosa se apoderara de mí. Sentí mi cuerpo iluminarse y pude ver a Dios diciéndome que tenía una tarea importante para mí. Le pregunté cuál era esa tarea, y Él me dijo que siempre había escuchado mis palabras desde que era niño. Esa noche, Dios me otorgó dones y preceptos para sanar a las personas, y me aseguró que prosperaría en la tierra si seguía Sus preceptos.

Mi corazón se llenó de tanto amor que no podía expresarlo con palabras

¿Cuál es el enfoque único que aplicas en Renacer Hipnoterapia para tratar tanto trastornos mentales como sanaciones físicas?

Primero me conecto a una conciencia elevada. Luego, transmito esa conciencia a la persona que desea sanar, y les pregunto qué desean sanar. Una vez que tengo esa información, procedo a sanar tanto los daños emocionales y psicológicos como cualquier enfermedad física, incluyendo el cáncer y la diabetes. Hasta ahora, he logrado sanar todo, excepto el autismo

¿Cuáles son los principales beneficios de la hipnoterapia en comparación con otros métodos de tratamiento?

Te curo de todo sin medicamentos, usando mi palabra o tocando tu cuerpo, incluso a distancia sin importar tu ubicación. He tratado a profesionales de la salud como médicos y psicólogos, sanando todo en 1, 2 o 3 sesiones. Los resultados son visibles desde la primera sesión y los clientes están encantados de dejar atrás para siempre enfermedades como gastritis, asma, dolores crónicos y daños emocionales. Me sumerjo en la protección divina para sanar, y las personas sanan

¿Cómo adaptas tus técnicas de hipnoterapia para trabajar con pacientes de manera presencial, a distancia y vía online?

Para las sesiones a distancia, la persona a sanar debe estar recostada y usar auriculares. Durante una hora, guío su sanación con mis palabras. Sano definitivamente, sin importar su estado inicial, como Jesucristo dijo: “Tu fe te ha curado; ve y no peques más”

¿Qué consejo darías a alguien considerando la hipnoterapia como opción de tratamiento para sus problemas de salud?

Mis sanaciones son libres de medicamentos y contraindicaciones. Siento que cada persona que curo se une a mí, formando una familia más grande y un amor perpetuo. Estos son dones que Dios me ha dado y que he aprendido a manejar. También curo cualquier tipo de magia, hechizos, encantamientos y otras prácticas malévolas. Con solo tocar a las personas afectadas, logro su curación

AMEN ..

HECTOR JAVIER MENDIETTA

Whatsapp: +54 9 3487 47-5556

Facebook: Renacer Hipnoterapia, Observa tu interior