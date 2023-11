Trapo Fashion Fear

CREDITO CARAS

Mariano Contreras, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Cuando tenía 6 años me encerraba en el cuarto de costura de mi abuela Irene, huyendo de mis hermanos mayores.

Ella me enseñó a manejar la recta, la Overlock, hacer el pespunte y la costura francesa.

Como lo bueno dura poco, falleció a mis 12 años y con ella murieron mil truquitos del oficio de sastre.

Mi vida siguió, soy Productor de Cine y TV, Nuestra primera Película, “Plan B”, tuvo mucho reconocimiento internacional y la segunda llamada “Ausente” ganó el Teddy Award en el festival de cine de Berlín, pero me aburrí de la producción audiovisual y quería un cambio. Me mudé a la Patagonia hace ya un par de años, en Choele Choel, y allí, me puse a buscar alguna ocupación.

Encontré a una señora que daba costura en su casa “Ángela” una mujer increíble que me ayudó a desarrollar mi idea y me apoyó desde el primer momento.

Hicimos pantalones cortos con rejillas y chombas con repasadores, las mostramos y tuvieron gran aceptación.

¿En qué proyectos te encuentras incursionando?

Para la llegada del verano estamos produciendo monos, vestidos y un top/pollera increíble.

Trapo es un proyecto disruptivo, que produce ropa informal, playera para gente que le interesa un look divertido y relajado.

Nuestra idea es posicionarnos en las playas, paradores y lugares naturales donde las personas sienten que lo importante es la comodidad y el disfrute.

Para todo esto estamos trabajando con diferentes actores del mundo textil y no tanto. Los productores de rejillas, repasadores nos miran raro pero les gusta lo que hacemos y nos apoyan. Estamos creciendo y cada día hay más gente cociendo, confeccionando prendas y ayudándonos desde la logística para llevarles esta idea a ustedes y ojalá a las pasarelas del mundo.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

La diferencia con otras marcas es que este producto no es masivo, la producción es artesanal y los diseños son limitados. Es muy difícil que estés en un lugar y alguien tenga otro repasador puesto. Además si encargas una prenda te llega en una caja de pizza, atada con hilo sisal.

Si empezaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Si comenzara nuevamente lo que haría es acopiar tela, ya que siempre hay faltantes, suben de precio y nunca hay dos rejillas iguales y eso complica la producción.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Instagram: trapo.fashionfear