Tu Árbol Genealógico: tu mayor tesoro

Todo el mundo 🌎 debería conocer su árbol 🌳 genealógico. Nuestra familia 👨‍👩‍👦‍👦 es nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal. . Jodorowsky nos invita a descubrir los tesoros de nuestra familia, los mandatos y los comportamientos que inconscientemente repetimos. Podemos elegir y liberarnos si tomamos conciencia de cuáles son las fidelidades a las que estamos atados. . . ☑️ Que historias se repiten en tu familia ? . . . #psicogenealogía👨‍👩‍👦‍👦 #transgeneracional #sistemafamiliar #arbolgenealogico🌳 #autoconocimiento #evolución #libertad #elegir #disfrute #placer #piscología #desarrollopersonal #caminodelnorte