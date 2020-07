Un espacio de sanación propia e investigación del árbol familiar

View this post on Instagram

NO ES simplemente un caballo! No son simplemente unos caballos... De vez en cuando la gente me dice: "No te pongas así...es simplemente un caballo". O “Eso es mucho dinero desperdiciado por simplemente un caballo". Ellos no entienden la distancia, el tiempo empleado, o los costos involucrados por..."simplemente un caballo". Algunos de mis momentos de mas orgullo se han realizado con... simplemente un caballo. Han pasado muchas horas y mi única compañía a sido, "simplemente un caballo". Algunos de mis momentos mas tristes han sido provocados por "simplemente un caballo", y esos días de oscuridad... el suave toque de..."simplemente un caballo"me dio comodidad. Y mi corazón para superar el día,si,también creo que es... "simplemente un caballo" Puede que se entiendan las frases como... "simplemente un amigo""simplemente un amanecer""simplemente una promesa"... "simplemente un caballo",pone en mi vida la esencia misma de la amistad.Confianza,y la pura alegría desenfrenada. "simplemente un caballo"pone de manifiesto la compasión y paciencia que hacen de mi una mejor persona. Debido a "simplemente un caballo"Me levanto temprano para tomar largos paseos y esperar ansiosamente el futuro. Para mi y para la gente como yo no es "simplemente un caballo" Es una encarnación de todos los sueños y esperanzas del futuro, los recuerdos del pasado, y la pura alegría de momento. "Simplemente un caballo" pone en manifiesto lo que es bueno en mi y desvía de mi las preocupaciones del día. Espero que algún día lleguen a entender que no es "simplemente un caballo". Y recuerda, la próxima vez que oigas decir la frase es "simplemente un caballo"solo sonríe, que ellos" simplemente no entienden"