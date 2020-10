Un sueño hecho realidad

Rebeka La Font nace como una necesidad de crear algo propio, donde conviva la libertad de mis tiempos y me genere trabajo que no tenga techo, pudiendo sumar diferentes alternativas a mí Espacio. Tuve siempre en claro que no quería vender solamente ropa, quería darles un plus que nos diferencie. Buscar buenos productos, géneros nobles, talleres y materia prima de excelente calidad que claramente nos represente.

Estoy detrás de cada detalle que traigo y cada clienta, porque considero que trabajamos en equipo. Me encanta el vino y como en nuestros Eventos (que armábamos previo a la pandemia) se termina con catas de vinos, rearmé mi Espacio y ya no somos solo moda. Somos Espacio de Moda y Vinos.

En nuestro Espacio van a encontrar productos de excelente calidad y relación precio calidad es la mejor, somos súper accesibles y eso nuestras clientas nos lo agradecen volviéndonos a elegir. Un espacio donde justamente hay lugar para todas, porque consideramos a la mujer bella en su totalidad. Queremos que se sientan seguras de sí mismas y que con nuestras prendas logren estar tan diosas como cómodas.

Y para seguir creciendo, en esta cuarentena me puse a producir mis propias carteras de cuero que tienen una impronta clásica, finas y atemporales, la idea es que las combinen con todas las prendas y sean sus carteras comodín. Estamos incorporando una línea de decoHome a nuestro Espacio para seguir sorprendiéndolas, además de indumentaria para varios estilos y edades, se puedan llevar un rico vino para compartir en familia o brindar por sus sueños, nuestras carteras, artículos de marroquinería y distintos productos que tengan la versatilidad y buen gusto que nos caracteriza.

¿Cómo nació el Emprendimiento?

Necesitaba crear un Espacio que me permita pasar tiempo con mi hijo, por ese entonces era muy pequeño y quería tener mis tiempos para estar juntos, con el correr de los años fui buscando volver al trabajo más allá de la maternidad, aunque ya no en relación de dependencia. Buscaba encontrarme conmigo misma, y creo que me llevo esa búsqueda interna entre la madre y la mujer que quería surgir, y me encontré con la moda. Arranque comprando carteras, pocas porque no podía jugármelas y luego fui incorporando indumentaria.

Fui creciendo y madurando este Emprendimiento que hoy es mi trabajo, mutando en lo interno y pudiendo desarrollar hoy carteras como marca, y ya con un Espacio que incluye Moda y Vinos.

¿Qué experiencia buscan brindarles a los clientes, cual es el diferencial de la marca?

Buscamos marcar diferencia en relación a los productos, que sean de excelente calidad y que encuentren en nuestro Espacio todo lo que los lleva a disfrutarse. Una buena prenda, cómoda y versátil, un rico vino, aromas que evoquen recuerdos con cada prenda que reciben y una atención personalizada. Apunto a todo tipo de público, no hay edades ni tipologías de cuerpo para nuestras prendas. Todo es para todos. Queremos que nos conozcan por que se llevan una linda experiencia para los sentidos en cada compra.

¿Cuáles son las tendencias actuales y que se viene a futuro para la nueva temporada?

Hoy la moda se convierte en un lenguaje y en una herramienta para reflejar la verdadera esencia personal. Es por eso que creemos que la moda puede ser un medio para reforzar nuestro aprendizaje y autoconocimiento, una invitación abierta al reconocimiento de nuestro cuerpo, nuestros atributos, aquello que nos hace únicas.

Desde Rebeka desmitificamos el concepto de la Moda como un aspecto superficial de la vida y comenzamos a pensarla como nuestra herramienta de autoexpresión. En tendencias se vienen estampados florales, géneros nobles como el lino como la gran vedete de esta temporada y sobre todo apuntamos a prendas con un estilo comfy para que cada uno la adopte y use libremente sintiéndose atractivas y cómodas.

¿Cómo es la metodología y modalidad de venta y consulta? ¿Hacen envío a todo el país?

Nuestra modalidad de Venta y consulta se canaliza por la plataforma de Instagram. Atendemos cada consulta, y asesoramos, muchas veces vía WhatsApp, creemos que eso nos diferencia. Nos encanta que cada clienta se vaya feliz y súper seguras de sí mismas tanto que vuelvan a comprarnos y elegirnos. Amamos que nos lleguen sus fotos, con cada tips que les brindamos, nos hagan participes de festejos, o de regalos para agasajar y homenajear algún ser querido.

Es muy gratificante ver en esas fotos que nos envían, nuestro trabajo terminado. Hacemos envíos a todo el país. Por suerte cada vez más, sumamos distintas provincias pudiendo estar más cerca de todos. Nos apasiona nuestro trabajo, la relación personalizada que tenemos con cada cliente y brindar información para ayudarlos a elegir el modelo indicado de prenda para alguna ocasión, o ese vino que marida perfecto para una cena.

Mi marca crece día a día, de boca en boca, sé que me recomiendan por la calidad del producto y la atención que reciben, no tengo techo. Voy avanzando de a poco, paso a paso, con calma y mucho esfuerzo.

Datos de contacto : Rebeka La Font - Instagram- @rebekalafontok.