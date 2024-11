Una nueva manera de entender la "enfermedad"

CREDITO CARAS

Cuando hablamos de Descodificación Biológica, hablamos de un nuevo enfoque que busca entender la relación entre la psique, el cerebro y el cuerpo. Esto se asocia frecuentemente, con el concepto de que cada enfermedad tiene un origen emocional específico; a raíz de una determinada vivencia, el cuerpo activa un programa biológico para la supervivencia, es decir, que según cómo vivas un determinado hecho y la magnitud del mismo, va a ser el síntoma a desarrollar.

En definitiva, no importa el evento en sí, sino la manera de vivirlo. Este se va a ver condicionado por creencias, mandatos, valores y experiencias transitadas que conforman la estructura de vida.

Una consulta en Descodificación Biológica, implica comenzar un proceso de autoconocimiento, donde se genera un acompañamiento individual, y se busca la conexión entre el síntoma físico y el conflicto emocional. A través de las diferentes manifestaciones corporales (síntomas), se puede identificar e indagar con precisión, sobre la vivencia previa que tuvo la persona.

No se trata de una terapia alternativa, no sustituye ningún tratamiento médico, clínico, ni psicológico, sino que los complementa. Esta herramienta no se basa en hipótesis o teorías, sino en principios biológicos.

Indagar sobre el rol que cumple el cerebro en el desarrollo de la enfermedad, y en su función como mediador entre los procesos mentales y los tejidos afectados, es de gran importancia. La experiencia de un acompañamiento en DB ayuda al bienestar emocional, a la auto regulación del estrés, al aprendizaje de transitar una enfermedad y la remisión de la misma, a observarnos desde otro lugar, a comprender nuestro cuerpo, a vincularnos en base a nuestras necesidades de un modo más consciente.

“La distinción entre la psique, el cerebro y el cuerpo es puramente académica. En realidad, son uno”. Ryke Geerd Hamer

