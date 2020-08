Una propuesta lúdica innovadora, inclusiva e intergeneracional

View this post on Instagram

Hola! 😃😊 Hoy presentamos el juego de lógica CLAVE SECRETA, para dos participantes. Uno de ellos selecciona 4 números de los 5 posibles y los coloca en un atril. El oponente tendrá hasta 10 intentos para deducir dicha clave analizando las respuestas que le brindará su contrincante en cada intento. 🤔🤔 Un juego que estimula atención, concentración, memoria y la capacidad de deducción. Edad sugerida: más de 10 años También tenemos el CLAVE SECRETA adaptado para personas con discapacidad visual. Tienda online Link en BIO #talleresdememoria #talleresdeestimulacion #estimulacioncognitiva #vejezactiva #adultosmayores #juegosdelogica