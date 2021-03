Uno Fitness: alimentación emocional

Hay personas que sin pretender cambiar el mundo, modifican la vida de la gente con la que interactúan. Lo hacen, a partir de ideas y conductas que generan cambios desde adentro hacia afuera. Gerardo Epelbaum es una de ellas, porque a raíz de su influencia hoy una parte del mundo tiene personas más sólidas, más seguras y con más estética. Buscamos a Gerard, como le llaman sus clientes para que nos cuente sus visiones

Gerard, ¿que relación hay entre dieta y emociones?

Durante años formé parte de equipos en los cuales trabajaba con personas con “sobrepeso”. Yo estaba en la parte de entrenamiento físico y me sentía en deuda con esas personas, porque no les brindábamos herramientas útiles para que puedan lograr sus objetivos. Un día decidí que empezar a investigar y diseñar una metodología, que me permitiera brindarles a mis clientes resultados duraderos y amigables: en esa investigación me encontré con que las emociones, juegan un papel fundamental a la hora de alimentarnos. Y en general en todos los ámbitos de la vida: la calidad de nuestras vidas depende de la calidad de nuestras emociones.”

“Por eso incorporamos lo que yo llamo entrenamiento emocional a nuestros planes de descenso de peso; ¡y ese entrenamiento fue cobrando cada vez más importancia, porque si bien es definitivo que la dieta alimenticia sea adecuada, la posibilidad de que las personas adhieran a la dieta y estén motivadas para seguir un nuevo modo de vida depende de su medio ambiente emocional! El entrenamiento emocional está basado en técnicas de coaching ontológico, programación neurolingüística y meditación”

¿ Y cómo se lleva a la práctica?

“Hemos seleccionado la alimentación cetogénica como base para las dietas, y la Lic. En nutrición de nuestro equipo se encarga de diseñar las agendas alimentarias, con instrucciones de preparación de las comidas durante todo el programa. La alimentación cetogénica es básicamente reducir el consumo de carbohidratos y aumentar la ingesta de grasas saludables y proteínas.”

“Hemos seleccionado esta alimentación porque permite bajar de peso sin pasar hambre, y esa liberación de la sensación de hambre hace que las personas puedan trabajar con liviandad sus conductas alimentarias.”

“Los resultados son maravillosos, y el cambio en la forma en la que las personas se relacionan con la alimentación y su cuerpo hace que sean resultados permanentes.

“Yo siempre digo que el peso es una excusa, bajar de peso es maravilloso, pero lo más bello de este proceso es encontrar una nueva versión de nosotros mismos, plena de emociones poderosas y plenas”. Como ejemplo, cito el testimonio de Lorena Moyano que dice “para mi bajar de peso fue muy importante, fue sentir la liviandad en otras áreas de mi vida. Mis estados de ánimo y mis emociones son más livianas. Ahora escucho a mi cuerpo y eso me ayuda a mantener mis conductas saludables. Yo bajé 50 kilos en 5 meses y mi cuerpo feliz con el cambio y yo también”

Proveer autoestima, seguridad personal y ser y sentirse agradables y aceptados es una forma de mejorar personas.

Datos de contacto : Instagram: @gerardepelbaum - WhatsApp: (549) 3815825815 - http://desafiounoketo.tiendup.com/