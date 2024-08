VAL-ROU Perfumes de Azucena Ocampos

CREDITO CARAS

Azucena, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

VAL-ROU Perfumes nace de un sueño adolescente, en la búsqueda creativa y original que me caracteriza bajo una pulsión constante de desarrollo, puse en acción aquel sueño que parecía una utopía, dando los primeros pasos en octubre del 2021 en Goya Corrientes.

Mi actividad de sustento es la contable, cuya profesión me ha dado las herramientas y especializaciones necesarias para poder llevar adelante esta marca que ya es una realidad.

La diversidad de aromas es tan influyente como una nota en la partitura de un musico. Por dicha razón, rodeada de notas aromáticas me he lanzado a este desafío del que noto, voy por buen camino.

¿Qué representa VAL-ROU en la vida de sus clientes?

Poco a poco los que tienen acceso a las fragancias se van afianzando con ellas y la toman como propia e identitaria; mi compromiso con los consumidores se sustenta en que encuentren, en mi desarrollo de perfumes, una calidad acorde y la empatía con las fragancias que ofrezco.

A su vez, sigo en la búsqueda de nuevas versiones superadoras; sutiles mezclas a fin de un resultado que amplie el gusto de los clientes.

El grupo humano al que me inspira llegar con mi creación no está orientado a las convencionales franjas comerciales, deseo profundamente que las mujeres y los hombres de este nuevo mundo que nos toca vivir, prueben y se afiancen con lo que ofrezco; donde la libertad es la primicia, el trabajo cotidiano un medio para el disfrute, y poder entrar en sus vidas con mis perfumes es mi mayor deseo.

Estoy convencida que lo adoptaran si eligen la fragancia particular.

¿Qué aspectos te destacan en el rubro de la perfumería?

La relación precio calidad es un punto fuerte de mi marca. Cuando me refiero a calidad es que no tienen diferencia con perfumes onerosos, instaurados en el mercado de las fragancias; esto lo he chequeado con voluntarios exigentes y neutrales, quienes nos devolvieron con buenas aprobaciones y elogios.

Por otro lado facilitamos la accesibilidad dinámica con una logística en la llegada al consumidor. En este mundo de la inmediatez procuramos estar en sintonía cuando nos eligen y confían con la llegada pronta para su uso.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

No cambiaria nada de lo realizado, porque desde aquel día en que se instauro en mis pensamientos este proyecto, se transformó en una pasión y estoy convencida que algo que nace con ese origen no tiene límites y está condenado a la superación permanente, dándolo todo en cada paso.

Datos de contacto:

TIENDA ONLINE: valrouperfum.empretienda.com.ar

E-MAIL: [email protected]

INSTAGRAM: valrouperfumes

FACEBOOK: valrouperfum