View this post on Instagram

Pijamas Burdeos en satén doble azul o rosa. Con cual te quedas?? 💫💕 . Shop 👇 🛍 www.valentinaropadedormir.com.ar 💳 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas 🎁 10% de descuento abonando por transferencia📦 Envios a todo el país . . #quieromivalentina #ropadedormir #sleepwear #underwear #pantuflas #camisolines #balerinas #pjlovers #camisones #pijamas #morningmood #batas #saten #nordelta #sleepwell #pjset #pjsets #pjs #babydoll #pjsets #morningmood #novias #despedidadesoltera #futuramama #sofitel #pijamastyle #pijamaurbano #quedateencasa #yomequedoencasa