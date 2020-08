Valeria Ledesma: pasión por la alta costura

Hace casi 25 años atrás, cuando aún era una adolescente, comencé a diseñar y confeccionar mis propios vestidos. Mis primeras clientas fueron mis amigas, que siempre elogiaban mis trabajos y con eso llegaron mis primeros pedidos. Como autodidacta y con una dosis de osadía, ya que no estudié formalmente corte y confección, fui perfeccionándome con la propia práctica, hasta que unos pocos años más tarde, me encomendaron el primer vestido de novia, y a partir de ese momento incursioné de lleno en la alta costura, especializándome en novias. Mi trabajo comenzó a ser apreciado en la capital de mi provincia natal y en los alrededores.

Al comenzar la década del 2010 me encontraba diseñando también para algunas novias del interior y de otras localidades de provincias vecinas. La última etapa en la consolidación de mi 'saber hacer' relacionado a este arte, comenzó cuando decidí estudiar diseño de indumentaria y asesoría de imagen y realizar otras capacitaciones vinculadas a este rubro.

En la creencia adolescente de que debía seguir una carrera “tradicional”, me gradué de abogada y escribana. Jamás dejé de lado mi verdadera pasión por el diseño y la alta costura y cumplimentadas mis asignaturas pendientes, decidí retomar con más fuerza lo que verdaderamente me hacía feliz. La boda es una ocasión muy especial en la vida de una mujer y uno de sus detalles más importantes, el vestido, es el fruto de una relación simbiótica que se construye entre el diseñador y la novia, con lo cual, la empatía que las mujeres ponemos para el logro de esa conexión es un sello distintivo.

Mi mayor éxito fue mi primera participación en Nubilis, porque fue una oportunidad que no solo me permitió cumplir el sueño de ver mis diseños en sus páginas, sino también conocer a grandes personas, tener la posibilidad de vestir a las modelos, como fue en esa oportunidad a Sofía "Jujuy" Jiménez. Siempre admiré los diseños de tanta gente talentosa que se concentraba en aquella revista, razón por la cual, cuando llegó ese primer llamado no pude contener la emoción. Estaré eternamente agradecida con su directora, MeyFelgueras, por confiar en mí y creer en mi potencial.

