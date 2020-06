Valeria Mangioli: creadora y fundadora de BKGRETAS

¿Que la llevó a emprender un negocio por cuenta propia?

Yo soy de Herrera, un pueblo entrerriano de tres mil habitantes, donde viví hasta terminar el secundario. A los 17 años me mudé a Santa Fe capital, para comenzar mis estudios en el profesorado de educación física. Por medio de una amiga de la facultad empecé a concurrir a un club de rugby y hockey, CRAI, que me permitió forjar amistades que perduran hasta el día de hoy y son un gran apoyo y contención en esta ciudad. En 2018, mi mundo se dio vuelta. De un día para el otro falleció mi abuela, tuve una lesión compleja en mi mano derecha y mi mamá tuvo un ACV. Sentía que tenía dos opciones: me volvía a mi pueblo y renunciaba a la vida que llevaba, o le buscaba la vuelta sumándole a mi profesión algo más.

Por la época del año en que estábamos, yendo a trabajar a la escuela donde doy clases, se me ocurrió vender bikinis. Llamé de inmediato a una amiga cordobesa, Vicky, quien me ayudo a contactarme con los fabricantes. El primer pedido llegó a la semana con una caja de 15 bikinis. Así empecé a vender a conocidos con la ayuda de mis amigos. El nombre llegó de la mano de uno de mis alumnitos que me acercó un dibujo de una nena y me dijo que le pondría Greta. Y así de fácil surgió el nombre de la marca.

¿Qué diferencial aporta una mujer a la hora de liderar?

La mujer tiene intuición, confianza en sí misma, podemos hacer más de una cosa a la vez, somos detallistas y empáticas, lo que nos da cualidades para liderar.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Mi mayor éxito me lo dio la fidelidad de mis clientes, que me recomendaron no solo a sus amigas sino que también a hermanas, madres y compañeras de trabajo. Creo que la disponibilidad de talles y modelos aporto mucho a que todas las mujeres puedan sentirse identificadas.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

No tengo un recuerdo de un fracaso puntual desde que comencé con el emprendimiento. Sí hubo errores cotidianos, en formas de envío, cobro o redes sociales, pero de todo se fue aprendiendo.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

La comunicación es la base de todo. Va más allá de las redes sociales, que son súper importantes. Trato de generar una relación con cada una de las mujeres que se acercan, tratando de generar confianza y una relación más desestructurada. Cada opinión es tenida en cuenta.

Para contacto: Tel.: (0342) 155144916 - valeriamangioli@gmail.com.