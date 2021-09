Velvet Home: objetos de diseño

Hace 15 años, Lola Rodríguez se recibía de Diseñadora de Indumentaria y comenzaba a trabajar en el mundo de la moda. “Al principio, comencé a trabajar como asistente, freelance, pasando por marcas importantes, hasta llegar a ser la diseñadora principal, fue un tiempo en el que viajé y pude seguir estudiando más sobre todo lo que me iba interesando, además de la ropa, y fui encontrando mi estilo e inspiración”, dice Lola.

¿Cuándo nace Velvet Home?

Hace tres años me independice por completo y con mi socio, Elias Azzan, quien también es mi socio en Velvet, armamos una fábrica para ofrecer productos terminados para marcas. Ofrecemos servicio de diseño y producción, trabajamos con marcas súper importantes del país. Después de tantos años de ropa, y sumado a la pandemia, reconfirmé lo importante que es habitar un lugar que nos represente.

Hace unos años venía con la idea de hacer algo para el hogar, por lo que estudié diseño de interiores, producción de velas, perfumería, todo lo que me apasiona. Siempre le di la misma importancia a mi imagen que a mi casa, y siempre me decían que tenía que hacer algo porque seguramente iba a gustar. Así que, al no poder viajar, uno también empieza a ver lo que tenemos acá y a querer tener las cosas más cerca, no solo comprar cuando se está de viaje.

Tenemos todo para hacer un producto de calidad y hermoso, como los hay afuera. Así que puse manos a la obra en plena pandemia para armar Velvet. Mi socio lo acepto de una y se sumó Natalia Perri, una amiga, que hoy es un pilar importantísimo. Ella estuvo en el proyecto desde el minuto uno. Tenemos la idea de seguir creciendo con este proyecto, desde que abrimos no paramos de tener halagos y buenas vibras del público que nos acompaña y compra nuestros productos.

¿Cuál es la idea principal de Velvet?

Sin dudas, reflejar lo que somos, lo que nos gusta. No hacemos nada que no nos haga disfrutar, nada que no usaríamos o tendríamos en nuestra casa. No hacemos nada por solo el hecho de vender.

¿En qué se inspiran para crear los objetos que venden?

Nos inspiramos principalmente en la música, en los viajes, en los aromas que nos traen recuerdos. Nuestros productos tienen nombre de ciudades y de canciones. Nuestro objetivo es que nuestra marca no sea solo una marca donde comprar, sino mostrar un mundo, un concepto: brindar calidez, relax, para hacer los días en casa un poco más felices. Elegimos la calidad de nuestros textiles, hacemos las velas artesanalmente y cuidando los procesos de producción para ser amables con el humano que trabaja con nosotros y con el medio ambiente.

¿Cómo comercializan los productos?

Tenemos un showroom en el barrio de Flores, donde también está instalada nuestra fábrica. Tenemos venta por mayor y menor, además de la venta oline 24/7.

¿Cuál es el próximo paso como empresa?

La idea es seguir creciendo e incorporar muchos artículos más a nuestras colecciones para continuar llegando a los hogares de las personas que nos elijan y que quieran vivir una experiencia con nuestros productos.

Para saber más: SHOWROOM: San Nicolás 349, Flores, CABA // www.velvethomeargentina.com.ar // WhatsApp: 1157319197 // IG: @velvethome.argentina FB: velvethome.argentina