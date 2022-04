Venecia Báez: Coach Personal

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

El proyecto nace a raíz de la pandemia, tenía un empleo fijo en el cual ganaba la mayor parte de mi sueldo por comisiones y al estar todo clausurado, mis ingresos bajaron considerablemente, es por eso que emprendí en la idea de un negocio de ventas y al tratar de conseguir socias para que se unieran a mi emprendimiento, me percaté de una realidad. Me di cuenta de que como mujeres nos limitamos constantemente, cualquier circunstancia era la excusa perfecta para no emprender, lo que para mí en ese momento era un motivo, para otras mujeres era una excusa, fue cuando me determiné a prepararme mucho más para llevar un mensaje al mundo.

Soy Licenciada en Comercio Internacional y además me había graduado de Coach Personal en Venezuela en el año 2015 y decidí usar esos conocimientos para enriquecerme como profesional, seguir estudiando, aprendiendo estrategias de negociación, sobre el comportamiento humano y elevando mi seguridad personal en el terreno del coaching, mejorando mi comunicación y mi propuesta. Quería empoderar a las mujeres que quisieran crecer, con mi proceso evolutivo estaba segura de que ganaría herramientas para transmitir seguridad a cada una que dudara de su potencial. Esto fue el inicio de todo, era una etapa en la que leía mucho y mi productor multimedial oficial, Francisco Areco me prestó un libro poderoso que iluminó mi mente, “Capital Erótico” de Catherine Hakim y me di cuenta que lo que venía haciendo todo éste tiempo era eso, potenciar mi Capital Erótico Personal a través de la preparación, el estudio y la introspección.

Comencé a compartir mi proceso personal en redes sociales, agregando valor a través de lo que iba aprendiendo y esto empezó a crear un impacto positivo dentro de mis seguidores. Empecé a crear comunidad y a brindar sesiones de acompañamiento de coaching gratuito para que las personas avanzaran al siguiente nivel en sus metas personales, profesionales y emocionales.

¿Qué servicios brindas?

Actualmente me dedico a acompañar a mujeres en su proceso de crecimiento personal, potenciando su seguridad. Les brindo herramientas invaluables para la gestión de sus emociones y a encontrar la respuesta que tanto buscan dentro de sí mismas, a través de sesiones personalizadas de coaching totalmente online, enfocándonos en buscar su centro y elevar su energía vibracional. Esto les facilita poder crecer en cualquier área de sus vidas, avanzando con firmeza sabiendo que el camino nunca será lineal, pero que cada una de nosotras tiene todo el potencial para superar lo que se nos presente; también ofrezco acompañamiento para empresas, en sesiones grupales y personales para elevar la productividad de los equipos, mejorando el clima laboral.

El mensaje es poderoso y global, próximamente estaré impartiendo conferencias sobre cómo elevar el Capital Erótico Personal, en Buenos Aires y en las principales ciudades de Argentina.

Pueden seguir toda la información o concertar una sesión de coaching a través de mi Instagram: @venebaez

Celular: 1123880529

Mail: veneciaba[email protected]