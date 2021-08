Verjú: la nueva tecnología que es furor en los centros de estética más avanzados

El Dr. Fritz Audouin, cirujano plástico y director del centro LOVA Estética Médica, ubicado en Nordelta, nos cuenta de qué se trata la revolucionaria tecnología que reduce centímetros sin pasar por el quirófano.

“El láser Verjú es la nueva tecnología para el tratamiento no invasivo del contorno corporal. ​Es un láser verde de última generación, aprobado por la FDA para la reducción de la circunferencia de la cintura, caderas y muslos. Esta tecnología innovadora funciona mediante la emulsión del tejido adiposo. La grasa que se libera en el espacio intersticial es absorbida por el sistema linfático y luego se elimina mediante el propio metabolismo”, destaca el profesional.

Doctor, ¿cómo es el tratamiento?

El primer paso es una consulta de diagnóstico, para diseñar el tratamiento más adecuado para cada persona, en función del objetivo a lograr. Se puede tratar una o varias zonas en simultáneo, en especial abdomen, piernas, pantalón de montar y flotadores.

Generalmente las sesiones tienen una duración de 40 minutos: 20 minutos de frente y 20 de espalda. El láser Verjú es atérmico. No tiene contacto con la piel, ni genera frío ni calor, ni ningún tipo de sensación. Los pacientes pueden relajarse durante la sesión y disfrutar un tiempo para sí mismos.

Terminada la sesión, las personas pueden retomar sus actividades cotidianas inmediatamente sin ningún tiempo de inactividad, dolor, hematoma, hinchazón o cualquier molestia.

¿Quiénes pueden realizar el tratamiento? ¿cuáles son las consultas más frecuentes?

El tratamiento con el láser Verjú es ideal para mujeres y hombres que quieran reducir centímetros en las zonas más difíciles de bajar, ya que elimina la adiposidad localizada.

Es frecuente, por ejemplo, las consultas de mujeres que, a partir de los 40, por los cambios hormonales, observan que la adiposidad tiende a localizarse en la zona del abdomen. Otra de las zonas más tratadas son las piernas y lo que se conoce como pantalón de montar.

En el caso de los hombres, uno de los tratamientos más solicitados es la zona de los "flotadores" y el abdomen. También es muy frecuente en los varones tratar la adiposidad localizada en las mamas.

Cada persona es única y el tratamiento se diseña según la necesidad de cada uno, ya sea combinando zonas o focalizando en una en particular. Es un tratamiento eficaz para todas las personas, excepto en casos contraindicados como embarazadas, quienes tengan un marcapasos o estén cursando una enfermedad neoplásica.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado con este equipo?

La ventaja del láser Verjú es que no tiene contacto con el cuerpo, tan importante en tiempos de distanciamiento social, es no invasivo y no genera ningún tipo de sensación. Permite trabajar sobre grandes áreas de manera armónica y logra resultados comprobables.

¿Cuándo empieza uno a ver los resultados?

En general, se observan resultados después de unas pocas sesiones. Muchas personas lo empiezan a notar, sobre todo, en el calce de la ropa. Generalmente se recomienda un tratamiento de 6 sesiones como mínimo, las cuales se pueden distribuir en 2 o 3 veces por semana.

¿Cuánto se puede llegar a reducir? ¿los pacientes quedan conformes con los resultados?

Siguiendo el protocolo recomendado, se logran resultados muy eficaces. Siempre es importante acompañarlo de una buena hidratación (2 litros de agua por día), alimentación saludable y actividad física diaria, como una caminata de 30 minutos.

Los pacientes quedan muy satisfechos con los resultados, porque pueden reducir centímetros del contorno corporal de manera rápida, segura y sin esfuerzo.

Datos de contacto: Dr. Fritz Audouin (MN 105485) - IG: @lova_estetica_medica - www.verjuargentina.com - IG: @verju.ar

