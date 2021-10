Vero Momenti: maquillaje que cambia el concepto acerca de la belleza

Verónica Momenti es maquilladora profesional desde 1999 e incursionó a lo largo de su carrera en diferentes disciplinas artísticas como dibujo, pintura, escultura y escenografía. Ella nos destaca en esta nota que, fue a través del maquillaje, donde logró encontrar el medio para expresar su arte. Hoy nos cuenta más sobre sus servicios destacados.

“A través de mis propuestas de maquillaje pretendo cambiar la manera con la que las mujeres piensan acerca de la belleza. También sobre la aplicación de los productos y los colores; expresando que ellas puedan destacarse con fuerza a través de su look y obteniendo la apariencia que desean en cada momento y destacando su personalidad”, afirma la profesional de la belleza.

Verónica es considerada como una prestigiosa maquilladora en Argentina gracias a su amplia trayectoria profesional en la moda. Por sus manos pasaron modelos, actrices y personajes nacionales e internacionales. Ella y su equipo han comandado los desfiles más prestigiosos de Argentina habiendo sido Make up Artist oficial de L’Oréal Paris durante 8 años, y trabajado en el BAFWEEK durante 6 temporada, también como Artist de una de las marcas de L’bel (Skin Expert).

“Me costó mucho y aun me cuesta toda la atención que uno tiene que poner en las redes para seguir vigente, y aunque en el mundo de la moda tenga una larga y hermosa trayectoria, hoy en día estoy apostando a llegar más al “afuera”. Al que mira, busca y quiere ver más o aprender lo que pueda enseñar”, destaca.

Verónica ¿qué productos tenés a disposición?

Contamos con diversas alternativas entre las que se destacan:

Iluminador líquido: fue el primer elegido por su efecto sutil pero efectivo, pensado para todas las edades, pero también específicamente para las edades más avanzadas, que necesitan productos más amables y fáciles de aplicar, con un efecto final saludable y luminoso.

Labial Cheek and Lips (mejillas y labios) “Caramel”: elegido por su tono nude levemente rosado, acabado mate, y pensado para poder aplicar como rubor en crema también, ya que es de fácil aplicación, y que continúa dando a la piel un efecto hidratado y sin envejecimiento ya que no contiene polvo.

Labial Cherry: de color rojo intenso, también de larga duración y acabado mate, que siempre es ideal para un look más intenso, y que es apto para todos los tonos de piel y para cualquier momento del año.

¿Qué visión tenés del maquillaje?

Siempre digo que el maquillaje puede ser una actividad muy individual. Por eso me encanta trabajar en la moda y sobre todo los desfiles, donde lo más importante es trabajar en equipo. Me interesa desde el trabajo creativo en conjunto con los diseñadores, la coordinación de un equipo de maquilladores profesionales, la adrenalina del backstage y ver cómo se van plasmando los diferentes looks.

La formación de un equipo parejo en lo profesional y armónico es muy importante para mí. Me interesa la personalidad de quienes trabajan conmigo, para que cada uno contribuya a la armonía del grupo. Los resultados así obtenidos siempre son mejores y se disfrutan más.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Sacar una línea con mi nombre representa para mí un gran desafío, ya que siempre fui muy exigente a la hora de recomendar productos, por lo cual elegí comenzar con ciertos productos que me interesaba tener y que no encontraba fácilmente. La idea de Vero es comenzar de a poco pero consistentemente con lo que deseo, voy “sin prisa, pero sin pausa”.

Más Información en : IG @veromomenti - Face Vero Momenti - Tel 114145-2149 - Mail [email protected]