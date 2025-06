Verónica Kenigstein: La mujer que conecta con el alma de los animales

CREDITO CARAS

Desde hace más de 35 años, Vero se dedica a abrir caminos donde no los hay. Terapeuta, escritora, canalizadora, empresaria y pionera en la comunicación y las relaciones intra e interespecies, creó una metodología única: la Lectura de Vínculos Interespecies, que revela el propósito espiritual profundo detrás de cada interacción humano-animal y contribuye a la sanación mutua tanto de los animales como de las personas. Su escuela EMANA (Escuela de Magia y Alquimia Natural con Animales) forma a lectoras y lectores en todo el mundo, llevando esta sabiduría ancestral a familias de todos los continentes.

Pero Vero no se detiene. Su próxima propuesta formativa es un curso vivencial online titulado “Misión y propósito espiritual de los animales en la vida de las personas”, en el que profundiza cómo los animales encarnan acuerdos álmicos previos para catalizar nuestra evolución personal y familiar. Lejos de ser "mascotas", los animales son aliados con quienes compartimos un camino profundo de transformación. “Los animales nos recuerdan quiénes somos, cuando el mundo nos hace olvidarlo”, dice Vero. Y agrega: “Nos elegimos mutuamente desde planos más sutiles. Nada es casual. Cada síntoma, cada comportamiento, cada encuentro, tiene un propósito espiritual. Y conectar con esa verdad ofrece una paz y un alivio indescriptibles”.

En Espacio Ganesha, en Baradero, su santuario de 18.000 m², esta visión se vuelve tangible. Allí, animales considerados "de terapia" (como caballos, perros, gatos y aves) son, en realidad, guías conscientes en procesos de sanación profunda. Su filosofía integradora conecta cuerpo, emoción, alma y sistema, revelando un paradigma completamente nuevo de convivencia interespecies.

Con una formación que combina comunicación, psicología, educación sexual, terapias energéticas, etología y espiritualidad en sus diversas facetas, Vero ve lo que otros no ven: el hilo invisible que conecta lo humano con lo divino, lo animal con lo ancestral. Su energía leonina y su luna acuariana la convierten en un faro de visión, creatividad y servicio, con el amor y la comunicación como ejes transversales.

Su nuevo curso está pensado para profesionales del ámbito terapéutico y de acompañamiento, tanto de personas como de animales, que buscan una herramienta novedosa para abordar casos complejos desde una mirada integradora. Está especialmente dirigido a quienes desean profundizar en el vínculo interespecies y abrirse a una comprensión espiritual de situaciones que, desde lo racional, parecen no tener solución. Al mismo tiempo, la formación también está abierta a personas no profesionales que sienten que sus vínculos con animales guardan un sentido más profundo, una misión compartida y una guía existencial para su propio camino.



A lo largo de los encuentros se abordarán temas como acuerdos álmicos previos a la encarnación, misión y propósito de los animales no humanos, espejamiento energético, evolución conjunta y la decodificación de los mensajes espirituales detrás de síntomas físicos o comportamientos llamativos. El enfoque combina la experiencia vivencial con una sólida base conceptual, y no requiere experiencia previa en comunicación interespecies.

Además, quienes resuenen con esta frecuencia podrán luego continuar la formación profesional como lectoras certificadas, integrando este enfoque transformador a su vocación de servicio y también a su vida personal.

Vero no enseña desde el pedestal, sino desde la experiencia vivida. Su vida entera es testimonio de reinvención, sensibilidad y coherencia. En un mundo que busca reconectar con lo sagrado, ella ofrece un camino posible: mirarnos en los ojos de quienes no hablan con palabras, pero lo dicen todo con el alma.

