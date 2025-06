Damián Mahler reveló cómo se separó de su papá, Ángel Mahler: "Yo creía que era Superman"

En la última entrega de +Caras, el ciclo de entrevistas que conduce Héctor Maugeri por Caras TV, Damián Mahler protagonizó un momento profundamente emotivo. El pianista, compositor y director de orquesta recordó con cariño a su padre, Ángel Mahler, fallecido el pasado 25 de mayo a los 65 años, tras una intensa y silenciosa lucha contra un melanoma metastásico. En una charla íntima y conmovedora, el músico no sólo lo homenajeó, sino que también habló por primera vez de cómo logró separarse de su figura y construir su propio camino artístico.

Damián Mahler reveló cómo logró hacer su propio camino artístico

“Yo crecí con mi papá como ídolo. Cuando tenía quince años fui a una maestra de piano y le dije: ‘yo quiero tocar el piano como mi papá’”, compartió, dejando en evidencia el nivel de admiración que sentía desde pequeño. Pero también explicó que, con el paso del tiempo, necesitó dar un paso al costado para poder desarrollarse como artista y como persona.

“Tuve que deconstruir esa imagen de papá perfecto, que no se equivocaba, de Superman, y ponerlo en un lugar humano. Y darme cuenta que papá se equivoca, papá hace cosas bien y algunas mal. Lo natural es que eso suceda. Fue un proceso mío, de armar y desarmar imágenes”, reveló con sinceridad.

Damián Mahler dirigió una orquesta sinfónica de 70 músicos en “E.T. in concert”.

En ese proceso, Damián le escribió una carta a Ángel. Fue su forma de comunicarle que necesitaba tomar distancia para crecer. “La carta, el conflicto, tenía que ver con que a él le costaba soltarme. Era muy amoroso, tenía esa cosa italiana de querer estar pegados todo el día”, explicó.

La independencia que buscaba no se trataba de una ruptura, sino una afirmación de identidad. “Yo siento que en mi camino, como líder nato que soy desde que tengo cinco años, necesitaba ocupar ese espacio por mí y no el de él. No tenía que ocupar su espacio”, expresó con claridad.

Además, el hijo del icónico compositor subrayó que no se trató de una competencia ni de una separación conflictiva, sino de una búsqueda necesaria para construir su propio camino artístico. “A papá le costó entender eso. Yo necesitaba seguir mi camino para seguir compartiendo con él. Papá tenía miedo de dejarme ir”, confesó.

Por último, además de revelar cómo se separó de su papá, Damián Mahler cerró con una frase que resume el vínculo inquebrantable que los unía y que trasciende su ausencia física: “No hay manera de romper su legado. Siempre, aunque no quiera, voy a seguir honrando su memoria. Cada vez que me subo al escenario es por él”.