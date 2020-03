Víncere: Centro de día, para adultos mayores

“Víncere nació como un proyecto para brindarle a los adultos mayores una mejor calidad de vida”, nos cuenta Ana Patricia Milevskis, dueña del Centro de Día.

Ella se especializó en las Universidades Maimónides y e ISalud, donde obtuvo los títulos de psicogerontología y los amplios conocimientos en gestión en gerontología. Ambas universidades le otorgaron las herramientas para darle a los pacientes la ayuda necesaria para superar situaciones difíciles que se presentan en las etapas más avanzadas de la vida.

Hoy, le cuenta a Caras sobre el camino recorrido y sobre las actividades que se realizan diariamente en el centro para lograr un bienestar general.

¿Qué es un "Centro de día" para adultos mayores?

Es un espacio creado específicamente para adultos mayores, el cual ofrece todo tipo de actividades terapéuticas y recreativas para estimular la "cognición" y con ello la calidad de vida de los mismos.

La cognición es el estado mental de conciencia y alerta que todos los seres humanos necesitamos para desenvolvernos en la vida. Desde levantarnos, asearnos, alimentarnos, relacionarnos, trabajar, disfrutar, etc.

¿Porque un centro de día?

Hasta ahora se contaba con distintas instituciones para atender las necesidades de los pacientes, tales como: residencias geriátricas, hospitales de día, hogares asistidos, centros de jubilados y otros recursos como los asistentes gerontológicos y cuidadores, cada uno con sus respectivas competencias.

El Centro de Día Víncere considera al ser humano como un ser bio-psico-social, condición que mantiene durante todo su curso de vida y es por eso que aúna el aspecto terapéutico con la recreación, la estimulación, el aspecto emocional y la socialización.

¿Por qué elegir un Centro de día?

Porque es una opción saludable, estimuladora y placentera, ideal para adultos mayores auto validos con o sin discapacidad, que viven solos, con cuidadores o familiares que trabajan y que no pueden atenderlos y no desean institucionalizarlos, si no seguir compartiendo la vida con ellos, brindándose cariño mutuo.

¿Qué actividades se realizan?

Hay una gran variedad, a saber: Terapia ocupacional, musicoterapia, talleres de cine debate, de narración, canto y coro, de movimiento corporal, yoga, huerta, tecnología, de reflexión sobre temas de la actualidad.

También le sumamos meditación, talleres de la memoria y aromaterapia, entre otras. Todas las actividades están a cargo de excelentes profesionales, idóneos en la materia.

Además, Víncere ofrece:

Charlas abiertas y gratuitas a la comunidad

Asesoramiento a familiares

Este año comienza la capacitación, en "estimulación cognitiva para adultos mayores.

¿Cómo es el Centro y con qué profesionales cuenta?

Nuestro centro cuenta con 280m2 operativos. Amplios espacios para la realización de los talleres, gabinetes de terapia ocupacional y psicología, consultorio médico, sala de descanso, sala de proyección, cocina, comedor y un agradable espacio al aire libre. Totalmente equipado para personas con discapacidad. Todo en una sola planta, muy luminoso y acogedor.

Cuenta diariamente con psicólogos, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, expertos talleristas, operadores, asistentes, personal de limpieza y mantenimiento, médico psiquiatra, coordinadora y directora.

¿Porque elegir Víncere?

Porque en Vincere los adultos mayores reciben contención, estimulación, afecto y comprensión tanto a nivel grupal como individual.

Porque el objetivo principal es que los adultos mayores utilicen los recursos genuinos que aún conservan para desenvolverse en la vida diaria, o en su defecto que recurran a la gran cantidad de estrategias que se les brinda.

¿Que nos devuelven los familiares?

Ellos nos cuentan que sienten una gran emoción al ver la integración y participación de su adulto mayores en su núcleo familiar. Ya no está pasivo, escuchando solamente y muchas veces sin comprender. Ahora contesta, pregunta, cuenta y transmite.

Hay una frase que me dijo una familiar que me lleno el alma y es la siguiente: “Gracias a Víncere mi familia se agrando”.

Lic. Ana Patricia Milevskis - Tel 2110-7769 - centrodiavincere@gmail.com