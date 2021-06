VIVEKA: mats de diseño para la práctica de Yoga

Viveka Yoga es una marca nacional destacada por fabricar mats con diseños propios en el país. Los mismos tienen la cualidad específica de hacer un yogamat que no se desgrana con la práctica diaria, creando así un producto sustentable que colabora ampliamente en la disminución de contaminación ambiental. Hoy conversamos con la fundadora de la marca, quien nos cuenta más sobre las ventajas de su producto.

“Los mats están pensados para aquellos que practican Yoga diariamente, tanto alumnos como profesores, contando con el aval y la experiencia de mis 10 años de profesorado de yoga y estudios en bellas artes. Los invito a descubrir la potencia de los colores como una herramienta de autoconocimiento, basado en los principios de cromoterapia y psicología del color”, destaca Florencia Saldivar, fundadora de Viveka.

La creadora de Viveka ha ido acumulando experiencia luego de viajar durante 7 años a India y dando clases de Yoga por 10 años. “Mi amor por las bellas artes y mi paso por el I.U.N.A. (Instituto Universitario Nacional del Arte) sentaron las bases de expresión artística a la hora de diseñar. Después ha sido todo bastante intuitivo, aunque Beto (mi marido) me ayudó mucho en la parte más comercial del emprendimiento”, afirma.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

La diferencia más grande es el diseño, los dibujos que se encuentran sobre los mat. Hasta el 2018 que arrancamos con Viveka Yoga, solo se conseguían importados. Al poder hacerlos acá en Argentina, buscamos un material súper resistente y le sumamos diseños únicos.

Además, intento sumarle a la creatividad, todo lo que aprendí de terapia del color y potencia de los colores para ayudar a la conexión de la práctica. Busco ayudar a quien esté arriba del mat a poder sentir el color, a que se sienta unido a su forma de práctica, cualquiera sea esta.

¿Cuáles son las tendencias en el rubro actualmente?

Hoy hay una movida muy grande con respecto a la conciencia de la ecología, del cuidado del medio ambiente. Hay muchas personas buscando materiales más nobles, ya que como te decía antes, los mat standars más económicos son de PVC y se desgranan todos, por lo que hay que tirarlos y eso genera gran cantidad de residuos contaminantes.

Hay un aluvión de compuestos importados que dicen ser eco friendly (palabra de moda): caucho natural, TPE o PVC ecológico. La verdad es que no sé con certeza si lo son o no. Espero que sí. Nuestro material, si bien no es ecológico, teniendo en cuenta la problemática de los residuos, lo hicimos de un material que no se rompe (¡salvo que lo cortes con una tijera!). El mismo es de muy alta densidad, por lo que no debería tener que tirarse en muchísimos años, lo que lo hace entrar en la categoría de sustentable, reduciendo ampliamente la generación de residual contaminante.

Gracias a eso pudimos participar en la “Bioferia” en varias oportunidades, hasta la llegada de la pandemia.

¿En dónde les gusta poner el foco?

Con Beto hacemos un gran equipo, porque la experiencia siempre nos mostró que todos siempre somos practicantes, no importa si estás ocupando el rol de profesor o de alumno. Por eso, el foco lo ponemos en tratar de estar siempre al lado de las personas.

Ofrecemos un mat para todos sin preferencias, tanto para quien hace muchos años que practica como para aquel que recién empieza. Por ese motivo, la cordialidad y la calidez en la comunicación se nos hace prioritaria, tratando de ser lo más cercano posible.

Creo que mostrarnos tal y como somos, con nuestros aciertos y fallas, hace que haya empatía con las personas, que se den cuenta de que somos una familia que le pone todo al igual que ellos. Estamos todos navegando el mismo mar. Tratamos de hacer alianzas con personas que vibren con esta sintonía.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

En primera instancia, la posibilidad de hacer lo que amo, es una bendición rara en estos tiempos poder hacer y vivir realmente de lo que te gusta.

En segundo lugar, la interacción con la gente en las redes. Recibir el feedback tan amoroso de las personas que eligieron Viveka Yoga es increíble, pensá que hay mucha gente que no nos conoce en persona, solo nos ve a través del Instagram, o nos lee en el Blog y nos habla por WhatsApp.

Cuando leemos las reseñas que nos dejan en el Google, es como un huracán de amor que te hace ver que en realidad sí se transmite el sentimiento que tenemos a la hora de emprender. Se nota que no hay una obligación o una meta meramente comercial.

Datos de contacto : IG - @viveka.yoga - [email protected] - www.vivekayoga.com.ar - http://blog.vivekayoga.com.ar/