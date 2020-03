Yanela Biancardi: organizadora profesional de eventos corporativos

¿Qué la llevó a emprender un negocio por cuenta propia?

Ganaba bien, trabajaba en una multinacional, pero el trabajo en oficina me aburria muchísimo. Necesitaba un cambio, generar mi propio dinero, sentirme útil, en fin, salir de la rutina. Tenía ganas de algo extraordinario. Para mí, emprender es ser protagonista de tu vida, tender redes, trabajar en equipo, es sentir pasión por la tarea que llevas a cabo. Es emocionarte de los pequeños logros.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar un proyecto?

La mujer al frente de un proyecto tiene muchos obstáculos a lo largo de su vida. La maternidad, por ejemplo, te desestructura y luego del caos te volves a estabilizar y haces foco nuevamente. El gran diferencial que tenemos las mujeres es la fortaleza para seguir adelante aun en tiempos difíciles y ser ordenada, tanto en el hogar como en los negocios. Aprendimos de las generaciones anteriores y nos reinventamos. ¡Somos un mix poderoso!

¿Cuál fue tu mayor caso de éxito?

Mi caso de éxito fue el haber dictado conferencias fuera de Argentina. Realmente fue un cambio importante en mi trayectoria. Me posicionó en otro lugar.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Asociarme con una persona posesiva. Pero aprendí y di un salto. Gracias a ese quiebre empecé a especializarme en los eventos que más me gustaban, los empresariales. La palabra fracaso a veces suena muy fuerte. Yo siento que fue una experiencia positiva al principio y luego negativa y destructiva, porque no me daba libertad para crear y generar otros proyectos.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

La comunicación es todo. Tener una buena página web, hacer publicaciones y posteos de forma regular y crear contenido valioso en redes. Mostrar mi trabajo y quien soy es súper importante.

