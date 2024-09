Diabla no descansa: Nuevo sabor manzana SuperGreens.

CREDITO CARAS

El SUPERGREENS es un polvo verde compuesto por alimentos y superalimentos, proteína vegetal, vitaminas y probiótico. Se recomienda tomar en ayunas y diluir en 150ml de agua, en un licuado o cualquiera sea la elección de tus mañanas para cortar el ayuno.

¿Por qué es importante complementar nuestras dietas con suplementos?

Vivimos en un mundo diferente al de hace unos años. Hoy, es un gran desafío llegar a consumir la cantidad de vitaminas y minerales que necesitamos a diario. Esto puede ser porque no logramos hacernos el tiempo que demanda el cuidado personal, o porque no nos gustan o evitamos determinados alimentos que aportan muchísimos nutrientes, o por disponibilidad económica para consumir dichos alimentos. Sin embargo, aunque haya personas que no tengan ninguna de estas problemáticas, son pocas las chances que tenemos de lograr ingerir los nutrientes y vitaminas que se necesitan a diario. Los efectos se pueden ver reflejados en nuestra piel, pelo, estado de ánimo, digestión y más.

Sin embargo, si se complementa una dieta y rutina balanceada junto con el SUPERGREENS, dichos aspectos pueden tener efectos positivos. DIABLA recibió muchos comentarios respecto al consumo del SUPERGREENS, como mejoras en el estado de ánimo, en el aspecto de la piel y en la digestión, entre otros.

Los buenos resultados, reseñas y amor que recibió el producto, hicieron que la marca busque un nuevo lanzamiento del mismo. Por eso, el SUPERGREENS sabor manzana se encuentra hoy disponible en su tienda online (www.betterdiabla.com) y pronto también en múltiples puntos de venta.

