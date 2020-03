Elsa Gallardo: liderando con Essen

¿Cuál es el nivel de confianza en vos misma? ¿Cómo podrías hacer para que tu tiempo sea más rentable? Es hora de que descubras tu máximo potencial. Te cuento mi historia personal de superación y cómo llegué a ser emprendedora y líder de ventas en este multinivel, con las cacerolas mas famosas y recomendadas del mundo, las cacerolas “Essen aluminios”.

Mi nombre es Elsa Gallardo soy mamá de una hermosa prematura llamada Francesca, Líder de la Red Liderando Essen y Neurocoach Profesional y train the trainer. Mi sueño es llegar a ser una gran empresaria. Siempre me sentí con alma de líder, soy muy sensible a las necesidades de los demás y empatizo mucho con ellos. Nací hace 32 años, en Fortín Cabo Primero Lugones de la provincia de Formosa y actualmente resido en la Ciudad de Buenos Aires, junto a mi familia.

En el año 2019, un anuncio de Essen ofrecía tener altos ingresos desde la comodidad de mi casa y llamó mi atención. La demostración de cómo hacer una torta en cuatro pasos y los detalles de las ganancias me convencieron de que era momento de hacer algo diferente y decidí emprender. En mi día a día, como Líder de Equipo, además de ganar dinero, paso momentos inolvidables con personas que voy conociendo a través de las ventas.

Ser dueña de Liderando Essen me entusiasma para salir de mi zona de confort y sentirme constantemente motivada y cada vez hacer más cosas que me potencien para llegar a cumplir mis objetivos. A veces siento que es como querer conquistar el mundo todos los días realizando acciones innovadoras, eso me ayuda muchísimo para elevar mi autoestima. Desde que empecé, no paré de vender productos. Batí mi propio récord y vendí más de 35 piezas en un mes. Cuando me dí cuenta de lo que había logrado, me sentí imparable, pensaba: “Si pude hacer esto, puedo hacer muchas cosas más”.

El desarrollo profesional que tengo me permite acercarme a la máxima categoría de la compañía, lo cual me permitirá posicionarme como Líder Nacional e Internacional pudiendo llegar a países como Paraguay, Perú, Bolivia y Uruguay. Eso nos llena de orgullo a mí y a mi familia porque sabemos que con esfuerzo y dedicación, con pasión y perseverancia, nosotros también podemos ser exitosos y felices.

Me encanta el crecimiento y desarrollo personal, amo leer y aprender. Con Liderando Essen cumplo mi propósito de aportar a los demás en contribuir al despertar de la conciencia y guiarlos a que puedan descubrir sus potencialidades, a través de este marketing multinivel y mi asesoría como neurocoach. Estoy convencida que es necesario tomar decisiones importantes que marquen un diferencial. Con el tiempo aprendí que invertir en mí es muy importante porque siempre resulta, la mejor inversión. En ésta búsqueda de formación continua, me enteré que Mauricio Bock, Director del Institute of Neurocoaching, venía a la provincia de Córdoba, a dictar la carrera de Neurocoach Profesional.

Decidí formarme con él porque es el mejor referente internacional en neurociencias aplicadas al coaching, es una gran persona a la cual admiro es un excelente profesor. Hoy me doy cuenta que, desde que soy neurocoach, tengo más confianza en mí misma, pude mejorar mi liderazgo personal y el de mi equipo, creé nuevos hábitos relacionados con la alimentación. Pude encontrar una visión para desarrollar nuevas competencias despertando infinitas posibilidades, porque sé que todas las respuestas están en nosotros mismos. Yo siento que todos vinimos a esta vida para cumplir una gran misión: Ser felices. Vinimos a crear.

Esto es lo que nos destaca. Esta es nuestra razón de ser. Sumate a esta gran familia que es Liderando Essen donde te recibiremos con entusiasmo para que puedas aumentar tus ingresos, desarrollar tu liderazgo personal y para que juntos podamos hacer cosas maravillosas por vos, por los demás y por el futuro. La calidad de nuestras decisiones determina la calidad de vida que tenemos, te invito a que me conozcas personalmente y descubras las grandes metas que podemos alcanzar. “Atrévete a explotar tu máximo potencial” seguime en mis redes.

Para contacto : Tel: 11 6410 3062 // mail: liderandoessen@gmail.com.

Conoce más en sus perfiles de Instagram y Facebook.