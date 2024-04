Justin Bieber y Hailey Baldwin, según medios y paparazzis que están siguiendo el tema, no estarían viviendo su mejor etapa. Qué ocurre entre ellos en Caras News, por Caras Tv.

Un fanático posteó "rezar por ellos" y allí despertó la curiosidad de los demás seguidores que comenzaron a indagar o querer saber más al respecto de esta situación.

Justin Bieber y Hailey Baldwin.

A partir de que no hubo mucha interacción en redes sociales entre Justin y Hailey, entre ellos likes, es que todo se tornó aún más "sospechoso". Manifiestan que ella no pública historias ni fotos al inicio de Instagram, no hace referencia al matrimonio, entre otras cosas.

De igual forma, en una de sus cuentas, la modelo estadounidense se encargó de desterrar todos las especulaciones acerca de una posible ruptura y aseguró que continúan viviendo en "la tierra de los sueños".

Justin Bieber y el odio a que le tomen fotos

El ex novio de Selena Gómez y actual esposo de Hailey Baldwin, ha hecho conocer su antipatía sobre que le estén sacando fotos.

Hailey Baldwin y Justin Bieber.

Saliendo de un restaurante atropelló a un paparazzi para que no le tomaran fotos. A su vez, al momento de conocerse esta relación y el casamiento con la modelo se alejó un poco de los focos.

BL