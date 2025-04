Sergio Cortés, el doble oficial de Michael Jackson, compartió una emotiva y reveladora entrevista con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), donde relató cómo fue el esperado día en que conoció personalmente al Rey del Pop. Con una sensibilidad especial y un profundo respeto por el legado del artista, Cortés relató su experiencia en detalle y habló también del duelo que atravesó tras la muerte de su ídolo.

Cortés comenzó a imitar a Michael cuando tenía apenas 16 años, gracias al ojo de un periodista que notó su parecido y le propuso hacer un reportaje. A partir de allí, su imagen se convirtió en la cara oficial de un perfume autorizado por el propio cantante y su carrera como imitador despegó a nivel internacional.

Sergio Cortés, el doble oficial de Michael Jackson, en +Caras.

En 1994, su destino dio un giro inesperado: fue convocado por el entorno de Michael Jackson para distraer a los medios durante su casamiento con Lisa Marie Presley. “Mi mánager me dijo que tenía la responsabilidad de despistar a la prensa internacional”, recordó. En Marbella, protagonizó un desfile rodeado de autos de la policía local, mientras los medios lo fotografiaban creyendo que se trataba del verdadero artista. “Mientras tanto, Michael se estaba casando en privado”, explicó.

Sergio Cortés cumplió un papel clave en el casamiento de Michael Jackson y Lisa Marie Presley.

Pero el momento más impactante de su carrera llegaría tiempo después, cuando finalmente fue convocado para conocer a la persona que tanto admira. “Me dijo mi agente que él iba a hacer un concierto y que yo tenía que ir a hacer de doble de ventana y estar en el hotel con él”, relató.

El día que Sergio Cortés conoció a Michael Jackson

Previo al encuentro, lo grabaron respondiendo algunas preguntas: “Querían conocerme, saber mi punto de vista. Me preguntaron qué significaba para mí Michael, cómo lo sentía. Yo estaba muy nervioso”, confesó. La grabación fue vista por Jackson, y finalmente lo autorizaron a subir a su habitación.

“Lo saludé y me quedé en shock, no era capaz de decirle nada. No me salió nada. Era muy bonito”, recordó emocionado. Al momento de ser su doble en el hotel, compartió que “saludaba y luego él también lo hacía cuando yo entraba. Lo entendí como un juego”.

Sergio Cortés, el artista catalán que personifica a Michael Jackson.

Sin embargo, el momento más impactante ocurrió en el último día: “Era muy tarde y fui al lobby del hotel. Él ya había terminado el concierto, bajó a la recepción y estuvo 25 minutos observándome en silencio. No sabía qué hacer. Éramos él y yo solos sin decir nada”, rememoró. Fue un encuentro silencioso, pero profundamente significativo.

Sergio Cortés el día que murió Michael Jackson

La entrevista también abordó uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de Michael Jackson, ocurrida el 25 de junio de 2009. “Todo el mundo quería escucharme. Me llamaban de todos lados para hacer reportajes, pero a mí me dolía el corazón”, aseguró. Su duelo fue tan profundo que dejó el personaje por mucho tiempo. “Me corté el cabello, tiré todo mi vestuario y dije: ‘se acabó el espectáculo’. No quería ni mirarme al espejo. No podía escuchar su música. Me dolía demasiado”.

Sergio Cortés con Héctor Maugeri en el living de +Caras.

Recién en 2012, tres años después, volvió a los escenarios gracias al apoyo de los fans: “Se hicieron clubes de fans pidiéndome que volviera. Me apoyé en ellos”.

Hoy, Sergio Cortés sigue manteniendo viva la leyenda del Rey del Pop con talento, sensibilidad y un profundo respeto. Actualmente se encuentra en Argentina presentando su show The Michael Jackson Experience, que llegará el 25 de abril al Teatro Gran Rex y recorrerá ciudades como Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Neuquén, San Juan, Tucumán, Mendoza y Rosario. Además, cruzará la cordillera para presentarse también en Chile.