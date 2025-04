Sergio Cortés, el reconocido doble oficial de Michael Jackson, visitó el living de +Caras y compartió con Héctor Maugeri una entrevista íntima donde relató cómo comenzó su camino como imitador del Rey del Pop, un destino que, según expresó, se le presentó de casualidad.

Así comenzó Sergio Cortés a imitar a MIchael Jackson

Todo empezó cuando tenía apenas 16 años. Era 1987 y Michael acababa de lanzar el videoclip de Bad, un éxito que marcaría un antes y un después en la carrera del artista estadounidense. En aquella época, Sergio ya tenía un estilo que lo emparentaba con el compositor.

Sergio Cortés, el doble oficial de Michael Jackson, en +Caras.

Ese parecido físico no pasaba desapercibido para nadie. “Me vio un periodista y me dijo ‘te pareces mucho, si te caracterizas como él, te haré un reportaje’. Lo hice y, a la semana, me contactaron unos suizos que manejaban el perfume de Michael Jackson. Me propusieron ser la imagen de la fragancia, aprobada por él mismo”, contó. Así comenzaba una carrera que, con el paso de los años y los desafíos, tendría alcance internacional y que lo llevaría a convertirse en el doble oficial astro global.

“Yo era muy tímido, no era capaz de bailar ni cantar, solo la imagen. Luego me animaron a bailar y a cantar”, reveló Cortés, quien, al igual que Michael, es el séptimo hijo de su familia. “Yo admiré a Michael Jackson de chiquitito. Recuerdo a mis hermanos mayores escuchar en casa The Jackson 5. Jugaba con ellos a hacer cosas de él”, sumó.

Lo que comenzó como un juego fue tomando forma, hasta convertirse en mucho más que camino de vida. “Me marcó la vida desde el principio. A mis 16 años, dar la imagen de él era como un juego, y después tomó más forma. Lo considero como un regalo divino”, aseguró con emoción en +Caras.

Hoy, Cortés se prepara para presentarse el próximo 25 de abril en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires con The Michael Jackson Experience, un show que ya recorrió el mundo y que también pasará por ciudades como Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Neuquén, San Juan, Tucumán, Mendoza y Rosario. Además, como parte de su gira sudamericana, visitará Chile.

Antes de cada función, Sergio vive una mezcla de emociones. “Estoy muy nervioso siempre. Le pido apoyo a Michael para poder transmitir lo que él desee transmitir al público”, confesó.

Con respeto, talento y devoción, Sergio Cortés homenajea a Michael Jackson, quien es una influencia y un guía en su vida, llevando su legado a cada rincón del mundo.