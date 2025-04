Sergio Cortés, el artista catalán reconocido mundialmente como el doble oficial de Michael Jackson, visitó el living de +Caras, el ciclo de entrevistas íntimas conducido por Héctor Maugeri en las noches de Caras TV. Durante la charla, compartió una experiencia inolvidable: fue convocado por el mismísimo Rey del Pop para cumplir una misión secreta en uno de los momentos más importantes de su vida.

Sergio Cortés en +Caras: “Ser el doble de Michael Jackson lo considero como un regalo divino”.

El camino de Cortés como imitador comenzó casi por accidente cuando tenía apenas 16 años. Su increíble parecido físico con Jackson y el ávido ojo de un periodista que le ofreció un reportaje, lo llevaron a convertirse primero en la imagen del perfume oficial del cantante, y más tarde en una figura internacional que lo homenajea sobre los escenarios de todo el mundo.

Sergio Cortés en el casamiento de Michael Jackson

Pero su carrera dio un giro impensado en 1994, cuando recibió un llamado que lo marcaría para siempre. “Mi mánager me dijo que Michael Jackson iba a casarse con la hija de Elvis Presley y que tenía la responsabilidad de despistar a la prensa internacional”, contó. Así, Cortés fue parte de una elaborada puesta en escena para proteger la intimidad del casamiento entre Michael Jackson y Lisa Marie Presley.

Sergio Cortés, el artista catalán que personifica a Michael Jackson.

“Se hizo un desfile en las calles de Marbella con 80 coches patrulla alrededor de mi vehículo. Yo iba en un descapotable saludando a las multitudes. Era una situación de tensión y responsabilidad”, recordó. Mientras tanto, el verdadero Michael celebraba en privado su unión con la hija del Rey del Rock.

Cortés, en la piel de Jackson, fue llevado al museo de Elvis Presley. Allí lo esperaban cientos de periodistas y fanáticos. “Cuando llegué, estaba toda la prensa gritando ‘Michael, Michael’. Me sacaban fotos y me pidieron tres canciones. Las hice y hasta ahí todo bien. Mientras tanto, Michael Jackson se estaba casando en privado. Cuando todo terminó, él apareció y dijo: ‘Estoy aquí’”.

Boda de Michael Jackson y Lisa Marie Presley.

Ese momento fue clave en la vida del artista español. No solo representó un acto de confianza por parte del propio Jackson y su entorno, sino que también significó una especie de “prueba de fuego” que más adelante le permitiría conocerlo en persona. “Siempre me habían prometido conocerlo, pero no sucedía. Y si sucedió, fue muy emocionante”, aseguró.

Con talento, respeto y una historia única, Sergio Cortés sigue manteniendo viva la leyenda del Rey del Pop. Actualmente se encuentra en Argentina con su espectáculo The Michael Jackson Experience, que se presentará el próximo 25 de abril en el Teatro Gran Rex. Además, llevará su show a otras ciudades del país como Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Neuquén, San Juan, Tucumán, Mendoza y Rosario, y también cruzará la cordillera para presentarse en Chile.