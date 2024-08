Así fue el primer encuentro entre Máxima Zorreguieta y Benito Fernández

El diseñador, modisto y empresario argentino Benito Fernández visitó el living de +CARAS, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri para Caras TV. Durante la conversación, el reconocido modisto habló en profundidad sobre su vínculo con Máxima Zorreguieta y recordó cómo su inesperada visita lo dejó sin aliento.

Aunque Máxima reside en el palacio real junto a su familia, mantiene un vínculo especial con los diseñadores de su país natal, y Benito Fernández es uno de sus favoritos. Los dos tienen una relación sólida y de confianza mutua. Máxima Zorreguieta, en una ocasión, describió llevar un “Benito” como “una obra de arte”. Durante la entrevista, Benito expresó que Máxima “es el tipo de mujer que me gusta vestir”.

Benito Fernández junto a Héctor Maugeri en el living de +CARAS

El famoso diseñador relató que su primer contacto con Máxima fue indirecto. En 2002, Mariana Andrés, entonces novia de Martín Zorreguieta, hermano de Máxima, le encargó a Benito su vestido de madrina para la boda real. “Máxima me eligió porque vestí a su cuñada y a sus amigas para el casamiento. Mariana Andrés fue destacada como la cuarta mejor vestida entre todos los invitados en la revista Hola, solo detrás de Carolina de Mónaco en Chanel”, explicó Benito cuando fue consultado por su relación con la soberana. Éste fue el primer paso que lo llevaría a vestir a Máxima en más de treinta ocasiones durante los últimos veinte años.

El día que la Reina Máxima sorprendió a Benito Fernández

Poco tiempo después del casamiento, Benito estaba trabajando en el vestido de una quinceañera en su taller ubicado en el barrio porteño de Recoleta, cuando recibió una llamada inesperada que lo dejó atónito. “Fue genial. Estaba en mi oficina en un segundo piso cuando me suena el celular y me dice: ‘hola, soy Máxima Zorreguieta’. Pensé que era una broma. Pensás que tiene cinco asistentes que van a revisar todo antes, pero no; me preguntó qué piso era, tocó el timbre y entró”, relató.

Máxima Zorreguieta luciendo los vestidos diseñados por Benito Fernández

“Subió, y ahí le hice los primeros cinco vestidos que usó en su primera gira como princesa por Latinoamérica”, recordó el diseñador. Máxima, con su figura esbelta y su estatura de más de 1.80, sabe lo que le queda bien y lo que le gusta, asegura Benito, que agrega “todo lo luce muchísimo, repite mucho los vestidos. Para mí, fue una ventana al mundo”.

Benito Fernández y Máxima Zorreguieta posando con uno de los atuendos confeccionados por el diseñador argentino

“Máxima es el tipo de mujer que me gusta vestir, que trabaja, que cuida a sus hijas. Yo la vi en pingüinos cuando fui a probarle, sin empleados, solo con sus hijas y la cocinera. Es una mujer actual. Me gusta la modernidad de su pensamiento”, afirmó el diseñador. “Es de una dulzura increíble. Me hice muy amigo de su mamá”.

Con motivo de la conmemoración de los diez años de Máxima como Reina de los Países Bajos, se expusieron los mejores trajes que usó, y, entre ellos, uno de los vestidos de Benito, que fue lucido en una vitrina. “No lo soñé ni en mis sueños”, concluyó el reconocido diseñador.

MDP