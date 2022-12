Benito Fernández, el diseñador argentino favorito de Máxima de los Países Bajos

En todo el tiempo que Máxima de los Países Bajos lleva como monarca ha lucido innumerables diseños de las primeras firmas del mundo y muchos de ellos son del mítico diseñador argentino Benito Fernández.

No es novedad que Máxima Zorreguieta siempre está impecable y que cada look que lleva se convierte en el foco de todas las miradas. No solo por ser la Reina sino también por sus grandes aciertos en cuanto a la moda se refiere.

Cómo nació el vínculo entre Máxima de Los Países Bajos y Benito Fernández

Máxima de los Países Bajos tiene muy presente a los diseñadores de su lugar de residencia, pero, de la mano del argentino Benito Fernández, encontró un amigo y un vestuarista que supo estar a la altura de cada uno de sus eventos diplomáticos.

MAXIMA ZORREGUIETA VESTIDA POR BENITO FERNÁNDEZ

Benito Fernández estuvo presente a lo largo de toda la vida de la Reina vistiéndola y asesorándola. Máxima Zorreguieta supo llevar sus vestidos en giras internacionales, en bodas y en varias celebraciones reales. Incluso, el día que se conoció que se convertiría en reina consorte, el diseñador también la acompañó.

Mariana Andrés, la excuñada de Máxima, fue la primera en la familia en confiar en el trabajo del diseñador cuando le pidió que le confeccionara el traje que luciría en la boda real de su entonces cuñada, el 2 de febrero de 2002. Aquel conjunto gustó tanto que el resto de la familia Zorreguieta no dudó en volverlo a contratar.

Un año después, con la llegada de Amalia, la primera hija de Máxima de los Países Bajos, María del Carmen Cerruti e Inés Zorreguieta, madre y hermana de la reina, se decidieron por Benito para que diseñara sus vestidos para el bautismo de la heredera al trono.

En una entrevista a la revista HOLA, Benito Fernández contó: “Un día sonó mi móvil y… casi me muero. Al otro lado: ‘Soy Máxima Zorreguieta, ¿en qué piso estás?’… Estaba llamando al timbre”.