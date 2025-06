Wenceslao “Wenchy” Moreno, el joven médico que nació con parálisis cerebral, compartió cómo es su vida como médico con parálisis cerebral en una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV). Conmovió con su testimonio, rompió tabúes y dejó en claro que su diagnóstico nunca fue un límite para ejercer su vocación.

Con apenas 29 años, Wenchy —como lo llaman amigos y familiares— ya dejó una huella en la sociedad. Se recibió de médico en la Universidad Nacional de Rosario y actualmente se especializa en neurología clínica. Además, se convirtió en un referente en redes sociales, donde más de cien mil personas lo siguen y escuchan hablar de discapacidad e inclusión.

Wenceslao Moreno relata cómo es ser médico con parálisis cerebral

Durante la entrevista, habló sin filtros sobre cómo es ejercer la medicina con parálisis cerebral. Reconoció que su condición afecta el movimiento, el equilibrio y la postura, lo que hace que algunas tareas, como la cirugía, no estén dentro de sus posibilidades. Sin embargo, destacó los logros que consiguió con perseverancia. “En reconocer las limitaciones que tiene uno, también radica el poder de conocer los potenciales que tiene uno. Muchas veces no se sabe lo que se puede o no se puede hacer”, reflexionó.

Una de sus mayores conquistas fue aplicar inyecciones. “En mi caso, motricidad fina, una inyección era imposible. Pero, un día me pusieron entre la espada y la pared, me dijeron ‘lo tenés que hacer porque el trabajo te pide hacerlo’, me puse una semana con una naranja, una aguja y dale, dale, hasta que pude”, relató. También contó que mejoró su escritura gracias a una combinación de terapia ocupacional y una aplicación de botox en el brazo para controlar mejor los movimientos.

Wenceslao Moreno en +Caras: "Muchas veces no se sabe lo que se puede o no se puede hacer".

En su práctica cotidiana trabaja en guardias generales, terapias intensivas y centros de rehabilitación neurológica. La tecnología es clave en su desempeño: “En la residencia como había que escribir mucho me pusieron una impresora. Si bien hago cosas a mano como recetas y cosas particulares, la historia clínica la hago en la impresora. La tecnología es una fuerte aliada para romper las barreras sociales”. Y, con orgullo, afirmó: "Puedo revisar a los pacientes sin problemas. No me siento para nada diferente a la atención que puede dar otro médico".

En ese mismo aspecto, Moreno asegura que sus pacientes lo reciben con total naturalidad. “Reaccionan muy bien. Muy pocos me preguntan lo que tengo. Normalmente eso pasa a un tercer plano y no se toca el tema”, explicó. Aunque a veces surgen preguntas sobre sus movimientos, su respuesta es clara y directa: “Es simple: tengo parálisis cerebral desde el nacimiento, la tuve toda la vida. Estoy acá. Y el tema queda ahí, no sigue”.

Wenceslao Moreno en +Caras: “No me siento para nada diferente a la atención que puede dar otro médico”.

Además de médico, Wenchy también es comunicador y a través de las redes sociales busca demostrarle a la gente que es una persona igual a las demás. "No soy ningún superhéroe. Quiero transmitir que se pueden hacer cosas pese a una etiqueta que a veces uno se pone, y otras, te ponen. Hay que buscar ese giro de las cosas. El no, no me gusta”, aseguró.

Con sinceridad sobre sus límites, entusiasmo por sus capacidades y esfuerzo para superarse día a día, Wenceslao Moreno mostró como es su vida siendo médico y teniendo parálisis cerebral. Su historia no es solo una historia de superación personal, sino también un ejemplo para toda la sociedad.